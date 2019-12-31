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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 736737738739

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 953
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 23:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Alpha1251 написав:На харьковский ЕРЦ (коммуналка) написал "прочие расходы".
Походу не окешбечится?
А прошлом месяце 90%-было прочие. Все выплатили. Главное правильный МСС.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 11:01

Онлайн

Всех с новым годом и новым тарифами на РКО ! уже рисует % при пополнениях своих разных номеров ) читаем перед оплатой ) , но если вам зашли копеечки , то
Перерахування коштів на рахунки, відкриті в інших банках 20 грн

вот теперь подумываю , не пора ли АВалю помочь :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 11:48

sens
по вихідному СЕП на інші банки теж вернули комісію, правда?
(була акція 0 грн до 31.12.2019)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 12:46

  greenozon написав:sens
по вихідному СЕП на інші банки теж вернули комісію, правда?
(була акція 0 грн до 31.12.2019)


все верно, никакой зрады. Анонсы и условия акций крутили в приложении и вайбере круглосуточно, а изменения тарифов РКО - анонсировали еще в ноябре. Все цивильно , без сюрпризов.

п.с.
Фарс вообще за два дня до НГ порезал всю программу кишмиш по старым картам с 01-01-2020. Всех на бройлерные КоКо-карты хотят пересадить.
STIGA
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:54

Каждый раз все больше и больше убеждаюсь в жлобстве данной конторы, хотя, думаю, ну куда уж дальше?!

1. Карты Visa Platinum в епл пей не подгружает!! 2020 год! (банк не платит Visa из жадности?)
2. Подхожу в отделение пополнить карту в евро, подношу к терминалу Apple Pay карту в евро, он спрашивает ПИН, ввожу, и ШО?! И пишет касиру: "Дайте физическую карту" :shock:

Жлобье!
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:51

  Rainbow написав:Каждый раз все больше и больше убеждаюсь в жлобстве данной конторы, хотя, думаю, ну куда уж дальше?!

1. Карты Visa Platinum в епл пей не подгружает!! 2020 год! (банк не платит Visa из жадности?)
2. Подхожу в отделение пополнить карту в евро, подношу к терминалу Apple Pay карту в евро, он спрашивает ПИН, ввожу, и ШО?! И пишет касиру: "Дайте физическую карту" :shock:

Жлобье!

Основная МПС - мастер. Виза у них чисто для плюшек. До апреля прошлого года у них вообще визы были обыкновенные магнитки. Да и дальше они бы были, если бы виза не поменяла правила.

Что касается Apple Pay - у них на сайте есть предупреждение что только мастер. Про пополнеете через него - я конечно могу ошибаться, но это какая-то фантастика... Бесконтактно ж считываются данные не твоей реальной карты...
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:30

Разговаривал как-то с еле теплой линией по поводу того, что начисленный КБ за ноябрь сильно не соответствует моим расчетам. Тогда менеджер обещал перезвонить но так и не перезвонил, естественно. Сейчас снова позвонил на 729. Разговор, прямо скажем, не получился. де*** на том конце провода утверждает "КБ рассчитывает система". Ничем более помочь не может. За детальной информацией - по каким тратам начислили, а по каким - нет, направил в Очевыгоду, зачем-то...

Кто как добивался информации о том, что вошло в КБ, а что - нет?

З.Ы. И все-таки, на КЦ утверждают, что налог высчитывают из 5%. Так ли это?
А то писали, что 5 чистыми...
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:55

  la9 написав:Разговаривал как-то с еле теплой линией по поводу того, что начисленный КБ за ноябрь сильно не соответствует моим расчетам. Тогда менеджер обещал перезвонить но так и не перезвонил, естественно. Сейчас снова позвонил на 729. Разговор, прямо скажем, не получился. де*** на том конце провода утверждает "КБ рассчитывает система". Ничем более помочь не может. За детальной информацией - по каким тратам начислили, а по каким - нет, направил в Очевыгоду, зачем-то...

Кто как добивался информации о том, что вошло в КБ, а что - нет?

З.Ы. И все-таки, на КЦ утверждают, что налог высчитывают из 5%. Так ли это?
А то писали, что 5 чистыми...
мне заплатили чистыми 5% за все мои операции ноября
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velvet
 
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