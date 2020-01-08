думаю что продлят, так как сам заявку оформлял еще в прошлом году, а встречу назначил уже на этот... посмотрим
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 січ, 2020 19:35
Додано: Нед 05 січ, 2020 19:45
Додано: Нед 05 січ, 2020 23:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Lost, а подключают cashBACK после получения карты. Если акцию не продлят, то с кешбеком будите в пролёте. Более детально пробуйте узнать на горячей линии.
Додано: Сер 08 січ, 2020 12:44
Дивно, робочий опер час, а банк пише такі крендєля
операція в ІБ банку, між своїми рахунками
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 09 січ, 2020 14:49
На кого розрахований банк, на трактористів?
В моб. додаток не можна увійти по Face id, а скрізь розказують що вони на ІТ націлені.
Мабуть на ІТ з Нокіа 1100 в кишені.
Додано: Чет 09 січ, 2020 19:22
а шо не так с этой нокия?
зЫ
у меня на неё нормально смс заходят и в иб запускает
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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