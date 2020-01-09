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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 737738739740

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 953
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 19:35

  clientage написав:
  Lost написав:после праздников тоже собрался

ваащето аХция была ДО НГ...
Но мож продлят :wink:

думаю что продлят, так как сам заявку оформлял еще в прошлом году, а встречу назначил уже на этот... посмотрим ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 19:45

  Lost написав:
  clientage написав:
  Lost написав:после праздников тоже собрался

ваащето аХция была ДО НГ...
Но мож продлят :wink:

думаю что продлят, так как сам заявку оформлял еще в прошлом году, а встречу назначил уже на этот... посмотрим ;)

Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.12.2019.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 23:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Lost, а подключают cashBACK после получения карты. Если акцию не продлят, то с кешбеком будите в пролёте. Более детально пробуйте узнать на горячей линии.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 12:44

Дивно, робочий опер час, а банк пише такі крендєля

http://prntscr.com/qkruet

операція в ІБ банку, між своїми рахунками
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:49

На кого розрахований банк, на трактористів?
В моб. додаток не можна увійти по Face id, а скрізь розказують що вони на ІТ націлені.
Мабуть на ІТ з Нокіа 1100 в кишені.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:22

  Rainbow написав:Мабуть на ІТ з Нокіа 1100 в кишені


а шо не так с этой нокия?

зЫ
у меня на неё нормально смс заходят и в иб запускает
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:09

UKRSIBBANK BNP Paribas Group інформує про те, що з 13 січня 2020 року рахунки клієнтів усіх українських банків змінять формат — всі перекази будуть здійснюватися лише з використанням IBAN.

До 11 січня 2020 року 18:45 для зовнішніх платежів та 19:00 для внутрішніх діятиме перехідний період, під час якого клієнти банку зможуть зазначати у реквізитах розрахункових документів як діючий номер рахунку та код банку, так і номер рахунку у стандарті IBAN. Звертаємо увагу, що по закінченню перехідного періоду, а саме, починаючи 13 січня 2020 року для здійснення платежів в банках України буде використовуватись тільки номери рахунків у форматі IBAN.

Платіж відправлений до банку з датою виконання після 11 січня 2020 року за реквізитами: код МФО + номер рахунку, буде повернутий із зазначенням причини повернення — «можливе використання виключно IBAN».
+50грн !
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greenozon
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