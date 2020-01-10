думаю что продлят, так как сам заявку оформлял еще в прошлом году, а встречу назначил уже на этот... посмотрим
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 січ, 2020 19:35
Додано: Нед 05 січ, 2020 19:45
Додано: Нед 05 січ, 2020 23:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Lost, а подключают cashBACK после получения карты. Если акцию не продлят, то с кешбеком будите в пролёте. Более детально пробуйте узнать на горячей линии.
Додано: Сер 08 січ, 2020 12:44
Дивно, робочий опер час, а банк пише такі крендєля
операція в ІБ банку, між своїми рахунками
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 09 січ, 2020 14:49
На кого розрахований банк, на трактористів?
В моб. додаток не можна увійти по Face id, а скрізь розказують що вони на ІТ націлені.
Мабуть на ІТ з Нокіа 1100 в кишені.
Додано: Чет 09 січ, 2020 19:22
а шо не так с этой нокия?
зЫ
у меня на неё нормально смс заходят и в иб запускает
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:09
UKRSIBBANK BNP Paribas Group інформує про те, що з 13 січня 2020 року рахунки клієнтів усіх українських банків змінять формат — всі перекази будуть здійснюватися лише з використанням IBAN.
До 11 січня 2020 року 18:45 для зовнішніх платежів та 19:00 для внутрішніх діятиме перехідний період, під час якого клієнти банку зможуть зазначати у реквізитах розрахункових документів як діючий номер рахунку та код банку, так і номер рахунку у стандарті IBAN. Звертаємо увагу, що по закінченню перехідного періоду, а саме, починаючи 13 січня 2020 року для здійснення платежів в банках України буде використовуватись тільки номери рахунків у форматі IBAN.
Платіж відправлений до банку з датою виконання після 11 січня 2020 року за реквізитами: код МФО + номер рахунку, буде повернутий із зазначенням причини повернення — «можливе використання виключно IBAN».
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:12
Комиссия за p2p пополнение NEW CARD
Коллеги, подскажите, а есть ли сейчас комиссия за p2p пополнение NEW CARD?
Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:42
Вход бесплатно.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:37
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Кому то зайшли 100 грн за оплату комуналки в укрсиб онлайн?
.......
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