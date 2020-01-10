Еще рано.
6.1.1. Не пізніше 10 робочих днів із дати закінчення Акції Банк надає
Виконавцю перелік номерів мобільних телефонів Учасників Акції, які здобули право на
Подарунок (згідно п. 4 Правил)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:49
Еще рано.
6.1.1. Не пізніше 10 робочих днів із дати закінчення Акції Банк надає
Виконавцю перелік номерів мобільних телефонів Учасників Акції, які здобули право на
Подарунок (згідно п. 4 Правил)
|