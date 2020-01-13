Еще рано.
6.1.1. Не пізніше 10 робочих днів із дати закінчення Акції Банк надає
Виконавцю перелік номерів мобільних телефонів Учасників Акції, які здобули право на
Подарунок (згідно п. 4 Правил)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:49
Еще рано.
6.1.1. Не пізніше 10 робочих днів із дати закінчення Акції Банк надає
Виконавцю перелік номерів мобільних телефонів Учасників Акції, які здобули право на
Подарунок (згідно п. 4 Правил)
Додано: Суб 11 січ, 2020 10:01
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А за декабрьское пополнение телефона кому-то уже выплатили?
Додано: Суб 11 січ, 2020 13:28
Нет.
Но тоже рано: 6.1.1. Не пізніше 10 робочих днів із дати закінчення Акції Банк надає Виконавцю перелік номерів мобільних телефонів Учасників Акції, які здобули право на Подарунок (згідно п. 4 Правил)
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:32
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Пон 13 січ, 2020 22:57
bureau
це у вас АРМ для ФОП-ів?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 13 січ, 2020 22:58
greenozon
Так
*** этот WEB как замена для "Java АРМ для ФОП-ів"
Ничего не засихронизировано.
- Последняя версия списка кореспондентов не засинхронизирована.
- Номер платежного поручения начинает создавать с №1, вместо того что бы продолжить номерацию...
- "Призначення платежу" каждый раз нужно указывать с нуля. Есть "Створити з шаблону", но у меня в Java версии, в разделе "кореспонденты" уже есть куча шаблонов, почему бы не импортировать эти шаблоны в WEB версию???
Меня аж бесить начало после вот этого:
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