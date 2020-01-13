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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 738739740741

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 954
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:49

  Boundless написав:Кому то зайшли 100 грн за оплату комуналки в укрсиб онлайн?

Еще рано.
6.1.1. Не пізніше 10 робочих днів із дати закінчення Акції Банк надає
Виконавцю перелік номерів мобільних телефонів Учасників Акції, які здобули право на
Подарунок (згідно п. 4 Правил) https://rules.ochevygoda.com.ua/utilities_rules/
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А за декабрьское пополнение телефона кому-то уже выплатили?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:28

  Ferlakur написав:А за декабрьское пополнение телефона кому-то уже выплатили?

Нет.
Но тоже рано: 6.1.1. Не пізніше 10 робочих днів із дати закінчення Акції Банк надає Виконавцю перелік номерів мобільних телефонів Учасників Акції, які здобули право на Подарунок (згідно п. 4 Правил) https://rules.ochevygoda.com.ua/rules_online/
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:32

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Rainbow написав:В моб. додаток не можна увійти по Face id, а скрізь розказують що вони на ІТ націлені.

Face id:
Приват +
Моно +
ТАС +
Альфа +
Укрсиб ---

Всі карти безкоштовні, крім банка нає анка, де карта коштує 5000 грн, я б її не купував, але раз вже видали на роботі безкоштовно, то хай буде.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:52

У кого-то работает переход по кнопке "Нова версiя"?
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bureau
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:57

bureau
це у вас АРМ для ФОП-ів?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:58

greenozon
Так

*** этот WEB как замена для "Java АРМ для ФОП-ів"
Ничего не засихронизировано.
- Последняя версия списка кореспондентов не засинхронизирована.
- Номер платежного поручения начинает создавать с №1, вместо того что бы продолжить номерацию...
- "Призначення платежу" каждый раз нужно указывать с нуля. Есть "Створити з шаблону", но у меня в Java версии, в разделе "кореспонденты" уже есть куча шаблонов, почему бы не импортировать эти шаблоны в WEB версию???

Меня аж бесить начало после вот этого:
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bureau
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Повідомлень: 96
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  #<1 ... 738739740741
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