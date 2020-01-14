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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 18:12
Господа, а оплата в Сильпо через приложуху и Мастерпас дает тут кешбек?
Додано: Вів 14 січ, 2020 18:30
Додано: Вів 14 січ, 2020 18:41
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вім вітання. Хто вкурсі, акцію з кешбеком для нових клієнтів часом не продовжили? Чи лавочку окончательно прикрили, гг
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:32
Мне тоже еще не пришло ни за пополнение мобильного, ни за "оплату от 10 транзакций"
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