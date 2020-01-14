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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 18:12
Господа, а оплата в Сильпо через приложуху и Мастерпас дает тут кешбек?
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ukrprom2014
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Додано: Вів 14 січ, 2020 18:30
ukrprom2014 написав:
Господа, а оплата в Сильпо через приложуху и Мастерпас дает тут кешбек?
Почему нет, это идет как оплата продуктов только через интернет.
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antey718
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Додано: Вів 14 січ, 2020 18:41
Вім вітання. Хто вкурсі, акцію з кешбеком для нових клієнтів часом не продовжили?
Чи лавочку окончательно прикрили, гг
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extreme_lviv_ua
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Додано: Вів 14 січ, 2020 19:32
inflew написав: Ferlakur написав:
А за декабрьское пополнение телефона кому-то уже выплатили?
Только что пришло.
velvet написав:
а мне почему-то за декабрь не зачислили ещё сотку за пополнение телефона
Ferlakur написав:
А за "сделайте столько-то покупок, получите столько-то гривен" еще не было?
Мне тоже еще не пришло ни за пополнение мобильного, ни за "оплату от 10 транзакций"
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Kalgan
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Додано: Вів 14 січ, 2020 22:52
Баланс, который рисует банк, расходиться с балансом в моём бухгучёте. Через их банкинг заказал выписку за этот месяц — все операции совпадают с операциями, которые сведены в мой бухгучёт. В выписке также не обнаружил никаких строчек про комиссии, на которую попал.
Как выявить проблемную операцию? Почему комиссия не отображается?
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Додано: Вів 14 січ, 2020 23:28
Kalgan написав:
Мне тоже еще не пришло ни за пополнение мобильного, ни за "оплату от 10 транзакций"
Це були якісь індивідуальні пропозиції?
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