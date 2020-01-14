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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 739740741742

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 954
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 18:12

Господа, а оплата в Сильпо через приложуху и Мастерпас дает тут кешбек?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 18:30

  ukrprom2014 написав:Господа, а оплата в Сильпо через приложуху и Мастерпас дает тут кешбек?


Почему нет, это идет как оплата продуктов только через интернет.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 18:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вім вітання. Хто вкурсі, акцію з кешбеком для нових клієнтів часом не продовжили? :roll: Чи лавочку окончательно прикрили, гг
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:32

  inflew написав:
  Ferlakur написав:А за декабрьское пополнение телефона кому-то уже выплатили?

Только что пришло.

  velvet написав:а мне почему-то за декабрь не зачислили ещё сотку за пополнение телефона

  Ferlakur написав:А за "сделайте столько-то покупок, получите столько-то гривен" еще не было?


Мне тоже еще не пришло ни за пополнение мобильного, ни за "оплату от 10 транзакций" :(
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:52

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Баланс, который рисует банк, расходиться с балансом в моём бухгучёте. Через их банкинг заказал выписку за этот месяц — все операции совпадают с операциями, которые сведены в мой бухгучёт. В выписке также не обнаружил никаких строчек про комиссии, на которую попал.

Как выявить проблемную операцию? Почему комиссия не отображается?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:28

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Kalgan написав:Мне тоже еще не пришло ни за пополнение мобильного, ни за "оплату от 10 транзакций"


Це були якісь індивідуальні пропозиції?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  antey718 написав:Поче

Потому что в выписке "ОПЛАТА ТОВАРІВ\ПОСЛУГ \ E8510641\UA\KYIV\SILPO", слова интернет нет. А по опыту прошлых кешбеков, прошли те где слово интернет присутствовало...
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 01:02

  V2 написав:
  Kalgan написав:Мне тоже еще не пришло ни за пополнение мобильного, ни за "оплату от 10 транзакций"


Це були якісь індивідуальні пропозиції?


Наверное. Это из серии "кому пришло смс с предложением принять участие" :)
но я так понял это предложение приходило многим :D
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 01:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ukrprom2014 написав:
  antey718 написав:Поче

Потому что в выписке "ОПЛАТА ТОВАРІВ\ПОСЛУГ \ E8510641\UA\KYIV\SILPO", слова интернет нет. А по опыту прошлых кешбеков, прошли те где слово интернет присутствовало...

За 10 месяц по Сильпо начислили сполна.
BigMan
 
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