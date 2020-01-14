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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 740741742743

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 954
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:57

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  MASolomko написав:Баланс, который рисует банк, расходиться с балансом в моём бухгучёте.
Попал на DCC:
"Оплата товарів\послуг\\CZ\Prag\Kyje, St\ALENSA,S.R.O."

Какая комиссия за конвертацию при оплате картой reSpawn (new card)? И где её смотреть?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Да там курсы такие что уже пофиг на тот комисс ;)
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:36

  Kalgan написав:
  inflew написав:
  Ferlakur написав:А за декабрьское пополнение телефона кому-то уже выплатили?

Только что пришло.

  velvet написав:а мне почему-то за декабрь не зачислили ещё сотку за пополнение телефона

  Ferlakur написав:А за "сделайте столько-то покупок, получите столько-то гривен" еще не было?


Мне тоже еще не пришло ни за пополнение мобильного, ни за "оплату от 10 транзакций" :(

за пополнение мобильного только что пришла сотка
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

"Тимчасова операція, необхідна для банківського обліку"

У кого еще подобное появилось?
Мне начислили и сразу списали 65 грн.
Что они таким образом отображают?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

BigMan написав:"Тимчасова операція, необхідна для банківського обліку"

У кого еще подобное появилось?
Мне начислили и сразу списали 65 грн.
Что они таким образом отображают?
Моют деньги через ваш счет
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Boundless написав:
BigMan написав:"Тимчасова операція, необхідна для банківського обліку"

У кого еще подобное появилось?
Мне начислили и сразу списали 65 грн.
Что они таким образом отображают?
Моют деньги через ваш счет

Вах, вах, вах....

Я подумал это овердрафт, по итогам месяца, за операции пополнения по п2п и мгновенные траты.
BigMan
 
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  #<1 ... 740741742743
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