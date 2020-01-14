Попал на DCC:
"Оплата товарів\послуг\\CZ\Prag\Kyje, St\ALENSA,S.R.O."
Какая комиссия за конвертацию при оплате картой reSpawn (new card)? И где её смотреть?
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Додано: Сер 15 січ, 2020 11:57
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Сер 15 січ, 2020 12:07
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Да там курсы такие что уже пофиг на тот комисс
Додано: Сер 15 січ, 2020 12:36
за пополнение мобильного только что пришла сотка
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Додано: Сер 15 січ, 2020 16:55
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
"Тимчасова операція, необхідна для банківського обліку"
У кого еще подобное появилось?
Мне начислили и сразу списали 65 грн.
Что они таким образом отображают?
Додано: Сер 15 січ, 2020 17:35
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Моют деньги через ваш счет
.......
Додано: Сер 15 січ, 2020 17:41
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вах, вах, вах....
Я подумал это овердрафт, по итогам месяца, за операции пополнения по п2п и мгновенные траты.
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