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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2020 11:57
MASolomko написав:
Баланс, который рисует банк, расходиться с балансом в моём бухгучёте.
Попал на DCC:
"Оплата товарів\послуг\\CZ\Prag\Kyje, St\ALENSA,S.R.O."
Какая комиссия за конвертацию при оплате картой reSpawn (new card)? И где её смотреть?
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MASolomko
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Додано: Сер 15 січ, 2020 12:07
Да там курсы такие что уже пофиг на тот комисс
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maxim2014
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Додано: Сер 15 січ, 2020 12:36
Kalgan написав: inflew написав: Ferlakur написав:
А за декабрьское пополнение телефона кому-то уже выплатили?
Только что пришло.
velvet написав:
а мне почему-то за декабрь не зачислили ещё сотку за пополнение телефона
Ferlakur написав:
А за "сделайте столько-то покупок, получите столько-то гривен" еще не было?
Мне тоже еще не пришло ни за пополнение мобильного, ни за "оплату от 10 транзакций"
за пополнение мобильного только что пришла сотка
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velvet
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Додано: Сер 15 січ, 2020 16:55
"Тимчасова операція, необхідна для банківського обліку"
У кого еще подобное появилось?
Мне начислили и сразу списали 65 грн.
Что они таким образом отображают?
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BigMan
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Додано: Сер 15 січ, 2020 17:35
BigMan написав:"Тимчасова операція, необхідна для банківського обліку"
У кого еще подобное появилось?
Мне начислили и сразу списали 65 грн.
Что они таким образом отображают?
Моют деньги через ваш счет
.......
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Boundless
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Додано: Сер 15 січ, 2020 17:41
Boundless написав:
BigMan написав:"Тимчасова операція, необхідна для банківського обліку"
У кого еще подобное появилось?
Мне начислили и сразу списали 65 грн.
Что они таким образом отображают?
Моют деньги через ваш счет
Вах, вах, вах....
Я подумал это овердрафт, по итогам месяца, за операции пополнения по п2п и мгновенные траты.
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BigMan
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Додано: Сер 15 січ, 2020 23:48
BigMan написав: Boundless написав:
BigMan написав:"Тимчасова операція, необхідна для банківського обліку"
У кого еще подобное появилось?
Мне начислили и сразу списали 65 грн.
Что они таким образом отображают?
Моют деньги через ваш счет
Вах, вах, вах....
Я подумал это овердрафт, по итогам месяца, за операции пополнения по п2п и мгновенные траты.
"Погашення заборгованості, яка не передбачена Договором"
Уже ближе.
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BigMan
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Додано: Сер 15 січ, 2020 23:50
BigMan написав:
Я подумал это овердрафт, по итогам месяца, за операции пополнения по п2п и мгновенные траты.
Именно такой формулировки не видел, но были "фантомные", типа задвоенные операции пополнения-списания (внешний входящий манисенд и сразу покупка).
На итоговый баланс это не повлияло.
Тоже думаю, что это технический овердрафт, ценой 0,00грн (он типа есть, но ничего не успевает "накапать")
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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