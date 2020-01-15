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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2020 11:10
За покупки в "Розетке" (через Google Pay) нет кешбэка, остальное в полном объеме (в т.ч. оплата коммуналки через сайты поставщиков, Easypay, next.privat24).
Востаннє редагувалось ramzes4
в Чет 16 січ, 2020 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 11:23
ramzes4 написав:
За покупки в "Розетке" (через Google Pay) нет кешбэка, остальное в полном объеме.
Тепер зрозуміло чому в мене не хотіло платитись через GPay. Це був знак!
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