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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 741742743744

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 954
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 11:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

За покупки в "Розетке" (через Google Pay) нет кешбэка, остальное в полном объеме (в т.ч. оплата коммуналки через сайты поставщиков, Easypay, next.privat24).
Востаннє редагувалось ramzes4 в Чет 16 січ, 2020 11:25, всього редагувалось 1 раз.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 11:23

  ramzes4 написав:За покупки в "Розетке" (через Google Pay) нет кешбэка, остальное в полном объеме.

Тепер зрозуміло чому в мене не хотіло платитись через GPay. Це був знак! :)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 11:34

  ramzes4 написав:За покупки в "Розетке" (через Google Pay) нет кешбэка, остальное в полном объеме (в т.ч. оплата коммуналки через сайты поставщиков, Easypay, next.privat24).

Подтверждаю. Аналогичная ситуация. Покупка в Розетке 399 грн, а кешбека дали без учета 398.80 грн.
  KVV написав:
  ramzes4 написав:За покупки в "Розетке" (через Google Pay) нет кешбэка, остальное в полном объеме.

Тепер зрозуміло чому в мене не хотіло платитись через GPay. Це був знак! :)

Проблема не в Г-Пєй, а в Розетці. Я з Г-Пей оплачував Київстар, наприклад, - все порахувалося.
Але якщо ви також про Розетку - то як саме ви платили, якщо у вас зарахувалося.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:17

  Slx написав:
  ramzes4 написав:За покупки в "Розетке" (через Google Pay) нет кешбэка, остальное в полном объеме (в т.ч. оплата коммуналки через сайты поставщиков, Easypay, next.privat24).

Подтверждаю. Аналогичная ситуация. Покупка в Розетке 399 грн, а кешбека дали без учета 398.80 грн.
  KVV написав:
  ramzes4 написав:За покупки в "Розетке" (через Google Pay) нет кешбэка, остальное в полном объеме.

Тепер зрозуміло чому в мене не хотіло платитись через GPay. Це був знак! :)

Проблема не в Г-Пєй, а в Розетці. Я з Г-Пей оплачував Київстар, наприклад, - все порахувалося.
Але якщо ви також про Розетку - то як саме ви платили, якщо у вас зарахувалося.


За укрсиб не могу сказать в чем прикол, но оплачивал в розетке через gpay картой Idea online, то Idea кешбек выплатила.
antey718
 
Повідомлень: 380
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