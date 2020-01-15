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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2020 11:10
За покупки в "Розетке" (через Google Pay) нет кешбэка, остальное в полном объеме (в т.ч. оплата коммуналки через сайты поставщиков, Easypay, next.privat24).
Востаннє редагувалось ramzes4
в Чет 16 січ, 2020 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 11:23
ramzes4 написав:
За покупки в "Розетке" (через Google Pay) нет кешбэка, остальное в полном объеме.
Тепер зрозуміло чому в мене не хотіло платитись через GPay. Це був знак!
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KVV
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Додано: Чет 16 січ, 2020 11:34
ramzes4 написав:
За покупки в "Розетке" (через Google Pay) нет кешбэка, остальное в полном объеме (в т.ч. оплата коммуналки через сайты поставщиков, Easypay, next.privat24).
Подтверждаю. Аналогичная ситуация. Покупка в Розетке 399 грн, а кешбека дали без учета 398.80 грн.
KVV написав: ramzes4 написав:
За покупки в "Розетке" (через Google Pay) нет кешбэка, остальное в полном объеме.
Тепер зрозуміло чому в мене не хотіло платитись через GPay. Це був знак!
Проблема не в Г-Пєй, а в Розетці. Я з Г-Пей оплачував Київстар, наприклад, - все порахувалося.
Але якщо ви також про Розетку - то як саме ви платили, якщо у вас зарахувалося.
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Slx
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Додано: Чет 16 січ, 2020 12:17
Slx написав: ramzes4 написав:
За покупки в "Розетке" (через Google Pay) нет кешбэка, остальное в полном объеме (в т.ч. оплата коммуналки через сайты поставщиков, Easypay, next.privat24).
Подтверждаю. Аналогичная ситуация. Покупка в Розетке 399 грн, а кешбека дали без учета 398.80 грн.
KVV написав: ramzes4 написав:
За покупки в "Розетке" (через Google Pay) нет кешбэка, остальное в полном объеме.
Тепер зрозуміло чому в мене не хотіло платитись через GPay. Це був знак!
Проблема не в Г-Пєй, а в Розетці. Я з Г-Пей оплачував Київстар, наприклад, - все порахувалося.
Але якщо ви також про Розетку - то як саме ви платили, якщо у вас зарахувалося.
За укрсиб не могу сказать в чем прикол, но оплачивал в розетке через gpay картой Idea online, то Idea кешбек выплатила.
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antey718
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Додано: Чет 16 січ, 2020 13:14
ramzes4 написав:
За покупки в "Розетке" (через Google Pay) нет кешбэка, остальное в полном объеме (в т.ч. оплата коммуналки через сайты поставщиков, Easypay, next.privat24).
А как узнали, что нет именно по Розетке? Калькулятором или через КЦ?
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la9
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Додано: Чет 16 січ, 2020 13:20
Подскажите, пожалуйста, кто знает, как теперь с Ньюкард начисленный кешбек забрать без комиссии, после окончания акции на бесплатный СЭП?
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Andrew75
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Додано: Чет 16 січ, 2020 13:28
la9 написав:
А как узнали, что нет именно по Розетке? Калькулятором или через КЦ?
Калькулятором. Сумма недостающего платежа характерная (274 грн), другими платежами ее никак не получить.
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ramzes4
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Додано: Чет 16 січ, 2020 13:55
Flamingo написав: Andrew75 написав:
Подскажите, пожалуйста, кто знает, как теперь с Ньюкард начисленный кешбек забрать без комиссии, после окончания акции на бесплатный СЭП?
А у Вас уже истекли полгода? Я пока плачу дальше. Ну а когда получу последние 500 грн. тогда наверное оплачу просто какую-то комуналь. Без кэшбека
Я уже отстелялся в этом месяце за следующий кешбек. А держать без процентов деньги на Укрсибе, как-то не нравится. Вот и думаю, как их забрать без потерь.
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Andrew75
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omb
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