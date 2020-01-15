|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
|
|
|
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:25
если новый с этого года, то бесполезно
Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.12.2019. Cash-back підключається на 6 місяців.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2308
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 453 раз.
- Подякували: 462 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:54
vollena71 на горячке сказали, что кешбек подключили
-
omb
-
-
- Повідомлень: 122
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 січ, 2020 15:18
omb
Ждите СМС о подключении. Если продлили акцию -кэшбэк за январь получите 16.02.20
На оф. сайте - пока без изменений. https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2403
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 956 раз.
- Подякували: 269 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 січ, 2020 15:25
lel ок, спасибо
-
omb
-
-
- Повідомлень: 122
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 січ, 2020 16:40
BigMan написав:
Плата за смс информирование у кого либо в выписке присутствует?
В какой день начисляют.
Да, в январе её начислили 3 числа.
Если смотреть "Останні операції " то есть "Щомісячна плата за надання довідок про проведені операції з використанням картки (StarSMS)"
-
Gln_Vlrn
-
-
- Повідомлень: 52
- З нами з: 08.01.19
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 січ, 2020 16:42
MASolomko написав:serzh, если хоть на секунду будет включено СМС в январе, то за услугу плати. Хз когда.
Проверяли?
Где видна проводка за смс?
-
BigMan
-
-
- Повідомлень: 1357
- З нами з: 16.06.12
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|