Додано: Чет 16 січ, 2020 17:35

Всем доброго дня!

Поделюсь своими наблюдениями при начислении кешбека за два месяца использования 'NEW CARD' картой.



- Декабрь 2019:

PayHub - Засчитан;

Portmone - Засчитан;

Next Privat - Засчитан;

iPay - Засчитан;



- Январь 2020:

27.ua/epicentrk.ua - НЕ засчитан (((

Next Privat - Засчитан;

Silpo app через Masterpass- Засчитан;

Оплата через сайт Yasno - Засчитан;



Надеюсь инфа будет полезна, хотя многое уже уточнялось уже.