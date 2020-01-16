RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 742743744745

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 955
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:25

  omb написав:
  Flamingo написав:
  Andrew75 написав:Подскажите, пожалуйста, кто знает, как теперь с Ньюкард начисленный кешбек забрать без комиссии, после окончания акции на бесплатный СЭП?

А у Вас уже истекли полгода? Я пока плачу дальше. Ну а когда получу последние 500 грн. тогда наверное оплачу просто какую-то комуналь. Без кэшбека ;)
А можно по-поподробней для новых пользователей? :)

если новый с этого года, то бесполезно
Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.12.2019. Cash-back підключається на 6 місяців.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2308
З нами з: 18.09.13
Подякував: 453 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:54

vollena71 на горячке сказали, что кешбек подключили
omb
 
Повідомлень: 122
З нами з: 08.04.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:18

omb
Ждите СМС о подключении. Если продлили акцию -кэшбэк за январь получите 16.02.20
На оф. сайте - пока без изменений. https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
lel
 
Повідомлень: 2403
З нами з: 10.12.13
Подякував: 956 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:25

lel ок, спасибо
omb
 
Повідомлень: 122
З нами з: 08.04.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 16:40

  BigMan написав:Плата за смс информирование у кого либо в выписке присутствует?
В какой день начисляют.


Да, в январе её начислили 3 числа.
Если смотреть "Останні операції " то есть "Щомісячна плата за надання довідок про проведені операції з використанням картки (StarSMS)"
Gln_Vlrn
 
Повідомлень: 52
З нами з: 08.01.19
Подякував: 121 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 16:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

MASolomko написав:serzh, если хоть на секунду будет включено СМС в январе, то за услугу плати. Хз когда.

Проверяли?
Где видна проводка за смс?
BigMan
 
Повідомлень: 1357
З нами з: 16.06.12
Подякував: 55 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:44

  Sater написав:Всем доброго дня!
Поделюсь своими наблюдениями при начислении кешбека за два месяца использования 'NEW CARD' картой.

- Декабрь 2019:
PayHub - Засчитан;
Portmone - Засчитан;
Next Privat - Засчитан;
iPay - Засчитан;

- Январь 2020:
27.ua/epicentrk.ua - НЕ засчитан (((
Next Privat - Засчитан;
Silpo app через Masterpass- Засчитан;
Оплата через сайт Yasno - Засчитан;

Надеюсь инфа будет полезна, хотя многое уже уточнялось уже.


Вы уточните, пожалуйста, что вы оплачивали через портмоне, приват и прочее, там куча разных услуг, и не только комуналка.
antey718
 
Повідомлень: 382
З нами з: 03.08.13
Подякував: 16 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:42

В мене не зарахувався кешбек через мобільний додаток Нова Пошта.
Sirchyk
 
Повідомлень: 105
З нами з: 17.03.12
Подякував: 251 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 742743744745
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.