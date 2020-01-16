Slx написав:Проблема не в Г-Пєй, а в Розетці. Я з Г-Пей оплачував Київстар, наприклад, - все порахувалося. Але якщо ви також про Розетку - то як саме ви платили, якщо у вас зарахувалося.
Так, Розетка використовує попередню авторизацию (спочатку блокує кошти), причому як для варіанту Google Pay, так і просто оплата карткою Tas так само не вміє на такі операції нараховувати кешбек автоматично, але донараховують потім, якщо подати заявку через гарячу лінію. Чи нарахує УкрСиб якщо подати заявку - не знаю.
Вместо кешбэка за кол-во трат, укрсибб названивает настойчиво предлагая кредитку к зарплатой карте. Я так понял это самая простая карта "Карта с лимитом" Есть ли какие преимущества/недостатки/подводные камни у ихних кредиток ?
Kalgan написав:Вместо кешбэка за кол-во трат, укрсибб названивает настойчиво предлагая кредитку к зарплатой карте. Я так понял это самая простая карта "Карта с лимитом" Есть ли какие преимущества/недостатки/подводные камни у ихних кредиток ?
Если есть Ашан рядом и делаете покупки в нём, то лучше оформить карту укрсиба "ашан", по которой идет кешбек от покупок в магазине. По обычным кредиткам - ничего особенного, всё расписано в тарифах, если в них что-то найдете интересного, то заказывайте.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке. Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
хоч і є клієнтом банку, але проходив повну ідентифікацію із анкетами, телефонами обзвонами.. весело було
В мене все було тихо і спокійно, заповнив анкету - через тиждень отримав карту. Може тому, що досить "свіжий" клієнт. Через місяць зробили досить непоганий кр. ліміт.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке. Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Kalgan написав:Вместо кешбэка за кол-во трат, укрсибб названивает настойчиво предлагая кредитку к зарплатой карте. Я так понял это самая простая карта "Карта с лимитом" Есть ли какие преимущества/недостатки/подводные камни у ихних кредиток ?
Там бесплатный обнал кредитных средств (ес-но без грейса). Ну и лимиты оч хорошие наливают, если знают твои доходы.