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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 743744745746

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 955
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 03:37

  Slx написав:Проблема не в Г-Пєй, а в Розетці. Я з Г-Пей оплачував Київстар, наприклад, - все порахувалося.
Але якщо ви також про Розетку - то як саме ви платили, якщо у вас зарахувалося.


Так, Розетка використовує попередню авторизацию (спочатку блокує кошти), причому як для варіанту Google Pay, так і просто оплата карткою :( Tas так само не вміє на такі операції нараховувати кешбек автоматично, але донараховують потім, якщо подати заявку через гарячу лінію. Чи нарахує УкрСиб якщо подати заявку - не знаю.
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вместо кешбэка за кол-во трат, укрсибб названивает настойчиво предлагая кредитку к зарплатой карте. Я так понял это самая простая карта "Карта с лимитом"
Есть ли какие преимущества/недостатки/подводные камни у ихних кредиток ?
Kalgan
 
Повідомлень: 171
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:29

  Kalgan написав:Вместо кешбэка за кол-во трат, укрсибб названивает настойчиво предлагая кредитку к зарплатой карте. Я так понял это самая простая карта "Карта с лимитом"
Есть ли какие преимущества/недостатки/подводные камни у ихних кредиток ?

Если есть Ашан рядом и делаете покупки в нём, то лучше оформить карту укрсиба "ашан", по которой идет кешбек от покупок в магазине.
По обычным кредиткам - ничего особенного, всё расписано в тарифах, если в них что-то найдете интересного, то заказывайте.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 565
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:30

маю таку картку -
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/n ... 9/?lang=ru

хоч і є клієнтом банку, але проходив повну ідентифікацію із анкетами, телефонами обзвонами..
весело було :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 7221
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:00

  greenozon написав:маю таку картку -
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/n ... 9/?lang=ru

хоч і є клієнтом банку, але проходив повну ідентифікацію із анкетами, телефонами обзвонами..
весело було :)

В мене все було тихо і спокійно, заповнив анкету - через тиждень отримав карту. Може тому, що досить "свіжий" клієнт.
Через місяць зробили досить непоганий кр. ліміт.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 565
З нами з: 25.04.14
Подякував: 93 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:37

  Sater написав:Всем доброго дня!
Поделюсь своими наблюдениями при начислении кешбека за два месяца использования 'NEW CARD' картой.

- Декабрь 2019:
PayHub - Засчитан(Оплата коммунальных услуг);
Portmone - Засчитан(Оплата коммунальных услуг и оплата товара через сайт украшений);
Next Privat - Засчитан(Оплата коммунальных услуг);
iPay - Засчитан(Оплата коммунальных услуг);

- Январь 2020:
27.ua/epicentrk.ua - НЕ засчитан (((
Next Privat - Засчитан(Оплата коммунальных услуг);
Silpo app через Masterpass- Засчитан;
Оплата через сайт Yasno/ДТЕК - Засчитан(Оплата коммунальных услуг);

Надеюсь инфа будет полезна, хотя многое уже уточнялось уже.


По iPay були дві операції, оплата електрики. обидві без кеш-беку
гарячка бачить ці операції, як розрахунок через пос-термінал від iPay
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:33

  Kalgan написав:Вместо кешбэка за кол-во трат, укрсибб названивает настойчиво предлагая кредитку к зарплатой карте. Я так понял это самая простая карта "Карта с лимитом"
Есть ли какие преимущества/недостатки/подводные камни у ихних кредиток ?

Там бесплатный обнал кредитных средств (ес-но без грейса). Ну и лимиты оч хорошие наливают, если знают твои доходы.
maxim2014
 
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