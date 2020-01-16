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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 743744745746

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 955
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 03:37

  Slx написав:Проблема не в Г-Пєй, а в Розетці. Я з Г-Пей оплачував Київстар, наприклад, - все порахувалося.
Але якщо ви також про Розетку - то як саме ви платили, якщо у вас зарахувалося.


Так, Розетка використовує попередню авторизацию (спочатку блокує кошти), причому як для варіанту Google Pay, так і просто оплата карткою :( Tas так само не вміє на такі операції нараховувати кешбек автоматично, але донараховують потім, якщо подати заявку через гарячу лінію. Чи нарахує УкрСиб якщо подати заявку - не знаю.
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вместо кешбэка за кол-во трат, укрсибб названивает настойчиво предлагая кредитку к зарплатой карте. Я так понял это самая простая карта "Карта с лимитом"
Есть ли какие преимущества/недостатки/подводные камни у ихних кредиток ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:29

  Kalgan написав:Вместо кешбэка за кол-во трат, укрсибб названивает настойчиво предлагая кредитку к зарплатой карте. Я так понял это самая простая карта "Карта с лимитом"
Есть ли какие преимущества/недостатки/подводные камни у ихних кредиток ?

Если есть Ашан рядом и делаете покупки в нём, то лучше оформить карту укрсиба "ашан", по которой идет кешбек от покупок в магазине.
По обычным кредиткам - ничего особенного, всё расписано в тарифах, если в них что-то найдете интересного, то заказывайте.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:30

маю таку картку -
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/n ... 9/?lang=ru

хоч і є клієнтом банку, але проходив повну ідентифікацію із анкетами, телефонами обзвонами..
весело було :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:00

  greenozon написав:маю таку картку -
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/n ... 9/?lang=ru

хоч і є клієнтом банку, але проходив повну ідентифікацію із анкетами, телефонами обзвонами..
весело було :)

В мене все було тихо і спокійно, заповнив анкету - через тиждень отримав карту. Може тому, що досить "свіжий" клієнт.
Через місяць зробили досить непоганий кр. ліміт.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:37

  Sater написав:Всем доброго дня!
Поделюсь своими наблюдениями при начислении кешбека за два месяца использования 'NEW CARD' картой.

- Декабрь 2019:
PayHub - Засчитан(Оплата коммунальных услуг);
Portmone - Засчитан(Оплата коммунальных услуг и оплата товара через сайт украшений);
Next Privat - Засчитан(Оплата коммунальных услуг);
iPay - Засчитан(Оплата коммунальных услуг);

- Январь 2020:
27.ua/epicentrk.ua - НЕ засчитан (((
Next Privat - Засчитан(Оплата коммунальных услуг);
Silpo app через Masterpass- Засчитан;
Оплата через сайт Yasno/ДТЕК - Засчитан(Оплата коммунальных услуг);

Надеюсь инфа будет полезна, хотя многое уже уточнялось уже.


По iPay були дві операції, оплата електрики. обидві без кеш-беку
гарячка бачить ці операції, як розрахунок через пос-термінал від iPay
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:33

  Kalgan написав:Вместо кешбэка за кол-во трат, укрсибб названивает настойчиво предлагая кредитку к зарплатой карте. Я так понял это самая простая карта "Карта с лимитом"
Есть ли какие преимущества/недостатки/подводные камни у ихних кредиток ?

Там бесплатный обнал кредитных средств (ес-но без грейса). Ну и лимиты оч хорошие наливают, если знают твои доходы.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:06

  2XL написав:Балует акциями по Нью карте. То грн за пополнение мобильного предложил, теперь это
Гарантований кешбек 100 грн та розіграш річної суми комунальних платежів! Сплати за комунальні послуги через UKRSIB online до 31.12.19!
Деталі https://bnpp.lk/5EMJMo

Кто-то по этой акции получил кешбек?
ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:12

  maxim2014 написав:
  Kalgan написав:Вместо кешбэка за кол-во трат, укрсибб названивает настойчиво предлагая кредитку к зарплатой карте. Я так понял это самая простая карта "Карта с лимитом"
Есть ли какие преимущества/недостатки/подводные камни у ихних кредиток ?

Там бесплатный обнал кредитных средств (ес-но без грейса). Ну и лимиты оч хорошие наливают, если знают твои доходы.

Вот тут интересно. В тарифах приписка, что первые три операции не тарифицируются. А дальше как :mrgreen: ?
И я так понял смс по карте бесплатные, в отличии от зарплатных :(
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Kalgan
 
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