Slx написав:Проблема не в Г-Пєй, а в Розетці. Я з Г-Пей оплачував Київстар, наприклад, - все порахувалося. Але якщо ви також про Розетку - то як саме ви платили, якщо у вас зарахувалося.
Так, Розетка використовує попередню авторизацию (спочатку блокує кошти), причому як для варіанту Google Pay, так і просто оплата карткою Tas так само не вміє на такі операції нараховувати кешбек автоматично, але донараховують потім, якщо подати заявку через гарячу лінію. Чи нарахує УкрСиб якщо подати заявку - не знаю.
Вместо кешбэка за кол-во трат, укрсибб названивает настойчиво предлагая кредитку к зарплатой карте. Я так понял это самая простая карта "Карта с лимитом" Есть ли какие преимущества/недостатки/подводные камни у ихних кредиток ?
Kalgan написав:Вместо кешбэка за кол-во трат, укрсибб названивает настойчиво предлагая кредитку к зарплатой карте. Я так понял это самая простая карта "Карта с лимитом" Есть ли какие преимущества/недостатки/подводные камни у ихних кредиток ?
Если есть Ашан рядом и делаете покупки в нём, то лучше оформить карту укрсиба "ашан", по которой идет кешбек от покупок в магазине. По обычным кредиткам - ничего особенного, всё расписано в тарифах, если в них что-то найдете интересного, то заказывайте.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке. Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
хоч і є клієнтом банку, але проходив повну ідентифікацію із анкетами, телефонами обзвонами.. весело було
В мене все було тихо і спокійно, заповнив анкету - через тиждень отримав карту. Може тому, що досить "свіжий" клієнт. Через місяць зробили досить непоганий кр. ліміт.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке. Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Kalgan написав:Вместо кешбэка за кол-во трат, укрсибб названивает настойчиво предлагая кредитку к зарплатой карте. Я так понял это самая простая карта "Карта с лимитом" Есть ли какие преимущества/недостатки/подводные камни у ихних кредиток ?
Там бесплатный обнал кредитных средств (ес-но без грейса). Ну и лимиты оч хорошие наливают, если знают твои доходы.
2XL написав:Балует акциями по Нью карте. То грн за пополнение мобильного предложил, теперь это Гарантований кешбек 100 грн та розіграш річної суми комунальних платежів! Сплати за комунальні послуги через UKRSIB online до 31.12.19! Деталі https://bnpp.lk/5EMJMo
Kalgan написав:Вместо кешбэка за кол-во трат, укрсибб названивает настойчиво предлагая кредитку к зарплатой карте. Я так понял это самая простая карта "Карта с лимитом" Есть ли какие преимущества/недостатки/подводные камни у ихних кредиток ?
Там бесплатный обнал кредитных средств (ес-но без грейса). Ну и лимиты оч хорошие наливают, если знают твои доходы.
Вот тут интересно. В тарифах приписка, что первые три операции не тарифицируются. А дальше как ? И я так понял смс по карте бесплатные, в отличии от зарплатных