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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 744745746747

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 955
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:02

wolt450

Платежи за коммуналку для PayHub и iPay выполнял на небольшие суммы, так как были первые платежи.
Возможно, что-то не совсем верно просчитал.
Сейчас для оплаты коммуналки выбрал 'next privat'

P.S. пост к сожалению уже не имею возможности исправить
Sater
 
Повідомлень: 9
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 01:43

  ramaz написав:
  2XL написав:Балует акциями по Нью карте. То грн за пополнение мобильного предложил, теперь это
Гарантований кешбек 100 грн та розіграш річної суми комунальних платежів! Сплати за комунальні послуги через UKRSIB online до 31.12.19!
Деталі https://bnpp.lk/5EMJMo

Кто-то по этой акции получил кешбек?


ни по этой, ни за пополнение телефона, ни за проведение 5 операции по 100 грн не пришло.
пока только Григорий Сковорода зашла. и усё.
правда если не считать 2 и 11 как рабочие - то может 20 числом прийдёт?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлень: 3523
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Якщо Сковороду отримали, то можливо спрацював ліміт КБ в одні руки? Чи акційні КБ поза ним?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
Повідомлень: 2122
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 14:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

kreuz написав:Якщо Сковороду отримали, то можливо спрацював ліміт КБ в одні руки? Чи акційні КБ поза ним?
Скорее всего нет. Кэшбэк за комуну выплатили- 480грн. Если бы добавили 100+100 было бы 500.
lel
 
Повідомлень: 2407
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 16:35

  lel написав:
kreuz написав:Якщо Сковороду отримали, то можливо спрацював ліміт КБ в одні руки? Чи акційні КБ поза ним?
Скорее всего нет. Кэшбэк за комуну выплатили- 480грн. Если бы добавили 100+100 было бы 500.

А хіба uaprofi також 480 грн. отримав? Я гадав, що Сковорода = 500 грн. ;)
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
Повідомлень: 2122
З нами з: 10.12.07
Подякував: 124 раз.
Подякували: 117 раз.
 
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  #<1 ... 744745746747
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