2XL написав:Балует акциями по Нью карте. То грн за пополнение мобильного предложил, теперь это Гарантований кешбек 100 грн та розіграш річної суми комунальних платежів! Сплати за комунальні послуги через UKRSIB online до 31.12.19! Деталі https://bnpp.lk/5EMJMo
Кто-то по этой акции получил кешбек?
ни по этой, ни за пополнение телефона, ни за проведение 5 операции по 100 грн не пришло. пока только Григорий Сковорода зашла. и усё. правда если не считать 2 и 11 как рабочие - то может 20 числом прийдёт?
Якщо Сковороду отримали, то можливо спрацював ліміт КБ в одні руки? Чи акційні КБ поза ним?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz написав:Якщо Сковороду отримали, то можливо спрацював ліміт КБ в одні руки? Чи акційні КБ поза ним?
Скорее всего нет. Кэшбэк за комуну выплатили- 480грн. Если бы добавили 100+100 было бы 500.
А хіба uaprofi також 480 грн. отримав? Я гадав, що Сковорода = 500 грн. ;)
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...