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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 09:07
Ferlakur написав:
Пришло сообщение в приложение, активировать ваучер за количество транзакций, активировал, написало — кешбек будет в течение 10 рабочих дней.
Получил аналогичное пуш уведомление. При чем в нем срок для активации стоял 2 дня.
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