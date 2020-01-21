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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 09:07
Ferlakur написав:
Пришло сообщение в приложение, активировать ваучер за количество транзакций, активировал, написало — кешбек будет в течение 10 рабочих дней.
Получил аналогичное пуш уведомление. При чем в нем срок для активации стоял 2 дня.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 05:59
Sater написав:
Всем доброго дня!
Поделюсь своими наблюдениями при начислении кешбека за два месяца использования 'NEW CARD' картой.
- Декабрь 2019:
PayHub - Засчитан(Оплата коммунальных услуг);
Portmone - Засчитан(Оплата коммунальных услуг и оплата товара через сайт украшений);
Next Privat - Засчитан(Оплата коммунальных услуг);
iPay - Засчитан(Оплата коммунальных услуг);
- Январь 2020:
27.ua/epicentrk.ua - НЕ засчитан (((
Next Privat - Засчитан(Оплата коммунальных услуг);
Silpo app через Masterpass- Засчитан;
Оплата через сайт Yasno/ДТЕК - Засчитан(Оплата коммунальных услуг);
Надеюсь инфа будет полезна, хотя многое уже уточнялось уже.
Подскажите а как вы определяете по каким платежам прошел кешбек а по каким нет?
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