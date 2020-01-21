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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 745746747748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 955
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 09:07

  Ferlakur написав:Пришло сообщение в приложение, активировать ваучер за количество транзакций, активировал, написало — кешбек будет в течение 10 рабочих дней.


Получил аналогичное пуш уведомление. При чем в нем срок для активации стоял 2 дня.
STIGA
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 05:59

  Sater написав:Всем доброго дня!
Поделюсь своими наблюдениями при начислении кешбека за два месяца использования 'NEW CARD' картой.

- Декабрь 2019:
PayHub - Засчитан(Оплата коммунальных услуг);
Portmone - Засчитан(Оплата коммунальных услуг и оплата товара через сайт украшений);
Next Privat - Засчитан(Оплата коммунальных услуг);
iPay - Засчитан(Оплата коммунальных услуг);

- Январь 2020:
27.ua/epicentrk.ua - НЕ засчитан (((
Next Privat - Засчитан(Оплата коммунальных услуг);
Silpo app через Masterpass- Засчитан;
Оплата через сайт Yasno/ДТЕК - Засчитан(Оплата коммунальных услуг);

Надеюсь инфа будет полезна, хотя многое уже уточнялось уже.

Подскажите а как вы определяете по каким платежам прошел кешбек а по каким нет?
Censor
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 08:37

  Censor написав:Подскажите а как вы определяете по каким платежам прошел кешбек а по каким нет?

Думаю на основании домашнего гросбуха. В течении месяца делаются траты под ожидаемый кэшбек. Если факт = ожидаемой сумме - окэшбечено все. Если сумма выплаченного меньше - исходя из полученной разницы определяется что именно не окэшбечено.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Прийшла сотка за комуналь. Хитро тут, якийсь номер вводити, кажуть гроші за 10 днів будуть
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:36

Сотка за коммуналь и мобильный

Пришло в уведомлениях ссылка и номер ваучера. Но Один.
а должно быть два - за коммуналь и за мобильный.
На сайте по ссылке (где вводить номер ваучера и телефон) оператор написала второй ваучер.
Вводить номер телефона. на который в укрсибе зарегистрирован онлайнбанкинг. дважды, и за коммуналь и за мобильный. в течение 10 дней 2*100 должны быть на карте.
Spring
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

chipmunk написав:Прийшла сотка за комуналь. Хитро тут, якийсь номер вводити, кажуть гроші за 10 днів будуть

А точно ли за коммуналь?
Кто получал сотку за моб. пополнение в 12 месяце?
Ее просто на счет бросили или через регу на очевыгоде?
BigMan
 
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