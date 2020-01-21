Получил аналогичное пуш уведомление. При чем в нем срок для активации стоял 2 дня.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 09:07
Додано: Сер 22 січ, 2020 05:59
Подскажите а как вы определяете по каким платежам прошел кешбек а по каким нет?
Додано: Сер 22 січ, 2020 08:37
Думаю на основании домашнего гросбуха. В течении месяца делаются траты под ожидаемый кэшбек. Если факт = ожидаемой сумме - окэшбечено все. Если сумма выплаченного меньше - исходя из полученной разницы определяется что именно не окэшбечено.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:08
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Прийшла сотка за комуналь. Хитро тут, якийсь номер вводити, кажуть гроші за 10 днів будуть
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:36
Сотка за коммуналь и мобильный
Пришло в уведомлениях ссылка и номер ваучера. Но Один.
а должно быть два - за коммуналь и за мобильный.
На сайте по ссылке (где вводить номер ваучера и телефон) оператор написала второй ваучер.
Вводить номер телефона. на который в укрсибе зарегистрирован онлайнбанкинг. дважды, и за коммуналь и за мобильный. в течение 10 дней 2*100 должны быть на карте.
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:38
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А точно ли за коммуналь?
Кто получал сотку за моб. пополнение в 12 месяце?
Ее просто на счет бросили или через регу на очевыгоде?
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:01
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 22 січ, 2020 14:52
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Сер 22 січ, 2020 15:56
И мне 100 грн. за мобильный в начале месяца бросили
кешбек по нью карте 16 выплатили
за коммуналь - на очевыгоде сегодня зарегился
Додано: Сер 22 січ, 2020 16:22
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Мне за моб так и не пришла 100,
но в комун. треше я не участвовол.
Точнее не платил через их приложение. Через нехт оплачивал.
И кб вроде как пришел.
А тут 100 сулят явно не за мобайл.
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