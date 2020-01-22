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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 746747748749

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 955
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Практики, кто кишмиш за комуналь получил, - сколько платежек из скольки вы оплатили через приложение для этого?
Slx
 
Повідомлень: 440
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:02

  Censor написав:
  Sater написав:Всем доброго дня!
Поделюсь своими наблюдениями при начислении кешбека за два месяца использования 'NEW CARD' картой.

Подскажите а как вы определяете по каким платежам прошел кешбек а по каким нет?

Делал выгрузку в excel c UKRSIB online.
Далее уже заменял значения и подбирал, чтоб сумма сходилась с суммой выплаченного кешбека.
Хотя на небольших суммах,возможно, расчитано неточно(в моем случае PayHub и iPay)
Sater
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кешбек по New card выплачивают по дате проводки или совершения операции?
MASolomko
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