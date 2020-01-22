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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 17:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Практики, кто кишмиш за комуналь получил, - сколько платежек из скольки вы оплатили через приложение для этого?
Додано: Чет 23 січ, 2020 10:02
Делал выгрузку в excel c UKRSIB online.
Далее уже заменял значения и подбирал, чтоб сумма сходилась с суммой выплаченного кешбека.
Хотя на небольших суммах,возможно, расчитано неточно(в моем случае PayHub и iPay)
Додано: Чет 23 січ, 2020 10:09
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Кешбек по New card выплачивают по дате проводки или совершения операции?
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