|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 17:53
Практики, кто кишмиш за комуналь получил, - сколько платежек из скольки вы оплатили через приложение для этого?
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 441
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 137 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 січ, 2020 10:02
Censor написав: Sater написав:
Всем доброго дня!
Поделюсь своими наблюдениями при начислении кешбека за два месяца использования 'NEW CARD' картой.
Подскажите а как вы определяете по каким платежам прошел кешбек а по каким нет?
Делал выгрузку в excel c UKRSIB online.
Далее уже заменял значения и подбирал, чтоб сумма сходилась с суммой выплаченного кешбека.
Хотя на небольших суммах,возможно, расчитано неточно(в моем случае PayHub и iPay)
-
Sater
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 06.01.19
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 січ, 2020 10:09
Кешбек по New card выплачивают по дате проводки или совершения операции?
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1629
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 січ, 2020 10:15
MASolomko точно по дате операции.
-
stellassvitonline
-
-
- Повідомлень: 125
- З нами з: 08.10.08
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 січ, 2020 10:45
stellassvitonline написав:MASolomko
точно по дате операции.
А ось в останній місяць акції готуйтеся, висока ймовірність, що виплатять по даті проведення по рахунку
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1278
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 січ, 2020 14:55
А хтось пробував оплачувати комуналку в TAS2U - кешбек приходить?
-
Sirchyk
-
-
- Повідомлень: 107
- З нами з: 17.03.12
- Подякував: 253 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 23 січ, 2020 15:43
Кочевник написав: stellassvitonline написав:MASolomko
точно по дате операции.
А ось в останній місяць акції готуйтеся, висока ймовірність, що виплатять по даті проведення по рахунку
Как я понял - по дате проводки. На горячке сказали, что не учлись операции в последние дни месяца
.......
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 1730
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:57
Boundless а за пользование убером кешбек положен? или это не оплата в интернете?
-
stellassvitonline
-
-
- Повідомлень: 125
- З нами з: 08.10.08
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 січ, 2020 21:40
Boundless написав: Кочевник написав: stellassvitonline написав:MASolomko
точно по дате операции.
А ось в останній місяць акції готуйтеся, висока ймовірність, що виплатять по даті проведення по рахунку
Как я понял - по дате проводки. На горячке сказали, что не учлись операции в последние дни месяца
Могли и наврать. Они там вообще вроде не видят что учлось, видят только какие-то коды и сами решают учлось или нет.
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 441
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 137 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|