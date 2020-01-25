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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 747748749750

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 955
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:30

  Sirchyk написав:А хтось пробував оплачувати комуналку в TAS2U - кешбек приходить?

Поповняв Київстар через т2ю - кб був.
KVV
 
Повідомлень: 287
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:57

  unknownurl написав:А кешбек на карту NewCard подключается со дня активации карты?

unknownurl, кешбек на карту NewCard подключается после получения СМСки о подключении, обычно через 1-2 дня.
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:58

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Gln_Vlrn написав:
  unknownurl написав:А кешбек на карту NewCard подключается со дня активации карты?

unknownurl, кешбек на карту NewCard подключается после получения СМСки о подключении, обычно через 1-2 дня.
Спасибо, ожидаю
unknownurl
 
Повідомлень: 6
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:07

  Boundless написав:
Кочевник написав:
  stellassvitonline написав:MASolomko точно по дате операции.

А ось в останній місяць акції готуйтеся, висока ймовірність, що виплатять по даті проведення по рахунку :mrgreen:
Как я понял - по дате проводки. На горячке сказали, что не учлись операции в последние дни месяца

Або просто не знають, або банально брешуть, бо вже два місяці поспіль (на гілці про те писав) платив ввечері останнього календарного дня та отримува за ці платежі через некст належний КБ повною мірою...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 10:58

  unknownurl написав:
Gln_Vlrn написав:
  unknownurl написав:А кешбек на карту NewCard подключается со дня активации карты?

unknownurl, кешбек на карту NewCard подключается после получения СМСки о подключении, обычно через 1-2 дня.
Спасибо, ожидаю
Мне сегодня выслали смс, что карта подключена к кешбеку 8 января :). Так что рекомендую сделать как я, на горячке узнать подключили или нет и если да(как у меня), то сразу тратить :)
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:00

Коллеги, подскажите - получить new card можно только по рекламному предложению банка или есть другие варианты?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:15

  Anadonta написав:Коллеги, подскажите - получить new card можно только по рекламному предложению банка или есть другие варианты?

Можна просто завітати у відділення...перед Новим роком принаймні це працювало.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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