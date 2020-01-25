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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2020 23:30
Sirchyk написав:
А хтось пробував оплачувати комуналку в TAS2U - кешбек приходить?
Поповняв Київстар через т2ю - кб був.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:57
unknownurl
unknownurl написав:
А кешбек на карту NewCard подключается со дня активации карты?
, кешбек на карту NewCard подключается после получения СМСки о подключении, обычно через 1-2 дня.
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Gln_Vlrn
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:58
Gln_Vlrn написав:
unknownurl
unknownurl написав:
А кешбек на карту NewCard подключается со дня активации карты?
, кешбек на карту NewCard подключается после получения СМСки о подключении, обычно через 1-2 дня.
Спасибо, ожидаю
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unknownurl
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:07
Boundless написав: Кочевник написав: stellassvitonline написав:MASolomko
точно по дате операции.
А ось в останній місяць акції готуйтеся, висока ймовірність, що виплатять по даті проведення по рахунку
Как я понял - по дате проводки. На горячке сказали, что не учлись операции в последние дни месяца
Або просто не знають, або банально брешуть, бо вже два місяці поспіль (на гілці про те писав) платив ввечері останнього календарного дня та отримува за ці платежі через некст належний КБ повною мірою...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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kreuz
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Додано: Нед 26 січ, 2020 10:58
unknownurl написав: Gln_Vlrn написав:
unknownurl
unknownurl написав:
А кешбек на карту NewCard подключается со дня активации карты?
, кешбек на карту NewCard подключается после получения СМСки о подключении, обычно через 1-2 дня.
Спасибо, ожидаю
Мне сегодня выслали смс, что карта подключена к кешбеку 8 января
. Так что рекомендую сделать как я, на горячке узнать подключили или нет и если да(как у меня), то сразу тратить
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omb
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Додано: Нед 26 січ, 2020 11:00
Коллеги, подскажите - получить new card можно только по рекламному предложению банка или есть другие варианты?
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Anadonta
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Додано: Нед 26 січ, 2020 11:15
Anadonta написав:
Коллеги, подскажите - получить new card можно только по рекламному предложению банка или есть другие варианты?
Можна просто завітати у відділення...перед Новим роком принаймні це працювало.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 26 січ, 2020 11:23
Квесторе_поверніться написав: Anadonta написав:
Коллеги, подскажите - получить new card можно только по рекламному предложению банка или есть другие варианты?
Можна просто завітати у відділення...перед Новим роком принаймні це працювало.
Спасибо!
Учитывая, что подключение cashback продлили до 31.01 - может ещё успею...
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Anadonta
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Додано: Нед 26 січ, 2020 12:34
Anadonta написав: Квесторе_поверніться написав: Anadonta написав:
Коллеги, подскажите - получить new card можно только по рекламному предложению банка или есть другие варианты?
Можна просто завітати у відділення...перед Новим роком принаймні це працювало.
Спасибо!
Учитывая, что подключение cashback продлили до 31.01 - может ещё успею...
Это где-то написано?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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Додано: Нед 26 січ, 2020 12:38
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ramaz
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