RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 748749750751

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:Это где-то написано?

Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2020. Cash-back підключається на 6 місяців. Предпоследняя строка
ramaz
 
Повідомлень: 373
З нами з: 12.07.17
Подякував: 62 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:41

  Flamingo написав:Это где-то написано?

03.01 пришло предложение, 09.01 - оформил заявку, 10.01 - плучил карту, через несколько дней сделал траты онлайн, сегодня пришло сообщение, что с 10.01 карта подключена к бонусной программе. Надеюсь, мои траты окешбэчатся. 16-го проверю...
По идее вот та ссылка с предложением не именная, попробую на второй акк завтра получить
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5743
З нами з: 20.01.15
Подякував: 366 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

((]Учитывая, что подключение cashback продлили до 31.01[))... Как по мне так вместо подключения до 31.01 гораздо лучше было бы если продлили до 31.12 ,но только выплаты кб. Больно уж как понравилось мне по 500 чистыми за 1 операцию получать. Это прямо какой то праздник для свиной души. :lol:
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 582
З нами з: 29.11.16
Подякував: 258 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ol_zy написав:09.01 - оформил заявку,

А де оформляли?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31808
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1611 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:54

  Квесторе_поверніться написав:
  ol_zy написав:09.01 - оформил заявку,

А де оформляли?

По пришедшей ссылке - в вайбере вроде пришло.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5743
З нами з: 20.01.15
Подякував: 366 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:31

ol_zy та не надо никаких заявок. просто в отделение приходите и получаете ( если есть карты в наличии,по идее должны быть-их, много выпустили)(это не именной пластик- сразу дают.сразу и пополнить можно).я так получил.
stellassvitonline
 
Повідомлень: 126
З нами з: 08.10.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 748749750751
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _All_, anis, Stringer і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.