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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 січ, 2020 12:38
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:41
03.01 пришло предложение, 09.01 - оформил заявку, 10.01 - плучил карту, через несколько дней сделал траты онлайн, сегодня пришло сообщение, что с 10.01 карта подключена к бонусной программе. Надеюсь, мои траты окешбэчатся. 16-го проверю...
По идее вот та ссылка с предложением не именная, попробую на второй акк завтра получить
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
((]Учитывая, что подключение cashback продлили до 31.01[))... Как по мне так вместо подключения до 31.01 гораздо лучше было бы если продлили до 31.12 ,но только выплаты кб. Больно уж как понравилось мне по 500 чистыми за 1 операцию получать. Это прямо какой то праздник для свиной души.
Додано: Нед 26 січ, 2020 17:00
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 26 січ, 2020 17:54
Додано: Нед 26 січ, 2020 18:31
ol_zy та не надо никаких заявок. просто в отделение приходите и получаете ( если есть карты в наличии,по идее должны быть-их, много выпустили)(это не именной пластик- сразу дают.сразу и пополнить можно).я так получил.
Додано: Нед 26 січ, 2020 20:09
карты есть, но манагер попросила приглашение, которое пришло после заявки на вайбер и после этого начала оформление, может просто посмотрела, что именно я хочу получить.
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