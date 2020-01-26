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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 січ, 2020 22:46
Квесторе_поверніться написав: ol_zy написав:
бонусы новым клиентам
Саме це і важливо для них було...новий клієнт.
Старым тоже дали. Закрыл Велком. Через 45-47 дней подал заявку и получил Невкард в том же отделении, где и закрывал.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 12:50
Никто не знает, оплата через приложение Pick&Go в магазинах Велмарт и Велика Кишеня это тоже оплата через интернет за которую положен кешбек?
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