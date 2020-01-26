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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 січ, 2020 22:46
Квесторе_поверніться написав: ol_zy написав:
бонусы новым клиентам
Саме це і важливо для них було...новий клієнт.
Старым тоже дали. Закрыл Велком. Через 45-47 дней подал заявку и получил Невкард в том же отделении, где и закрывал.
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lel
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Додано: Пон 27 січ, 2020 12:50
Никто не знает, оплата через приложение Pick&Go в магазинах Велмарт и Велика Кишеня это тоже оплата через интернет за которую положен кешбек?
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unknownurl
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Додано: Пон 27 січ, 2020 14:07
unknownurl написав:
Никто не знает, оплата через приложение Pick&Go в магазинах Велмарт и Велика Кишеня это тоже оплата через интернет за которую положен кешбек?
Выше писали что да, смогу подтвердить в феврале
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omb
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Додано: Пон 27 січ, 2020 15:59
ТАС визначав це як онлайн, висока ймовірність, що Укрсиб так само буде визначати.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 16:53
Pick&Go - это один большоц Бета-Гемор. Я ради +2% не хочу им больше пользоваться.
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Slx
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:59
omb написав: unknownurl написав:
Никто не знает, оплата через приложение Pick&Go в магазинах Велмарт и Велика Кишеня это тоже оплата через интернет за которую положен кешбек?
Выше писали что да, смогу подтвердить в феврале
Скорее всего, что да. В ИБ операция попала в лимит «Розрахунки в мережі Інтернет (3D-Secure)».
Посмотрим в феврале действительно ли это так...
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unknownurl
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Додано: Пон 27 січ, 2020 18:34
Slx написав:
Pick&Go - это один большоц Бета-Гемор. Я ради +2% не хочу им больше пользоваться.
Думал потестить. Что, проблемное приложение? В чем проблема?
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la9
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Додано: Пон 27 січ, 2020 18:35
la9 написав: Slx написав:
Pick&Go - это один большоц Бета-Гемор. Я ради +2% не хочу им больше пользоваться.
Думал потестить. Что, проблемное приложение? В чем проблема?
Проблема сплатити. Глюки, зависання, гальма.
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