Додано: Пон 27 січ, 2020 19:48

la9 написав: Slx написав: Pick&Go - это один большоц Бета-Гемор. Я ради +2% не хочу им больше пользоваться. Pick&Go - это один большоц Бета-Гемор. Я ради +2% не хочу им больше пользоваться.

Думал потестить. Что, проблемное приложение? В чем проблема? Думал потестить. Что, проблемное приложение? В чем проблема?

1. СМС при регистрации может не прийти (приходило на КС, а на Ватафон - лишь после месяца пыток, после нового телефона - опять игнор, 3Моб/Лайка - игнор).2. При регистрации после ввода ФИО может не показать выбор даты ДР или не выбираться. Приложение официально в Бетаверсии, в общем.3. В Магазине начальные QR-коды висят так, что до них нужно дотягиваться телефоном, как если идиот покемона ловит - стыдно. При чем коды на корзинках не помогают ибо неудобно. Кодов на стенах (у стендов, у сканеров итд нет).4. Ценники на поштучный товар (яйца) нужно братьс обычных распечатанных наклеек, наклеенных рядом с большими ценами. Только какие-то ИДИОТЫ их вечно снимают или надрывают, или поддевают углы, видимо, думая, что это кто-то пошкодничал и наклеил просто так.5. Камера приложения не вегда считывает штрих-коды товаров (серый вместо черного или бутылка круглая), при чем видно его в картинке нормально.6. Некоторые кассы могут лишь тупить и непринимать обработку чека после скана финального QR-кода, в то время, как телефон может нормально отсканить код с другой кассы (монитора) с метра и та касса моментально предложит провести операцию (у меня так было).7. Сама система, что тебе нужно ходить и сканировать каждую свою покупку телефоном неудобная и лучше бы как в Сильпо - сканировать их на кассах самообслуживания, а телефоном лишь QR-код с телефона сканить ЛИБО с кассы финальный QR-код. В теперешнем варианте лишь мелкую покупку можно так купить и все равно гемор.8. Их вай-фай иногда просто не дает интернет, хотя подключился. Да-да, интернет обязателен, в отличие от Сильпо, и спрашивает его многократно во всем процессе.