Старым тоже дали. Закрыл Велком. Через 45-47 дней подал заявку и получил Невкард в том же отделении, где и закрывал.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 22:46
Додано: Пон 27 січ, 2020 12:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Никто не знает, оплата через приложение Pick&Go в магазинах Велмарт и Велика Кишеня это тоже оплата через интернет за которую положен кешбек?
Додано: Пон 27 січ, 2020 14:07
Додано: Пон 27 січ, 2020 15:59
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
ТАС визначав це як онлайн, висока ймовірність, що Укрсиб так само буде визначати.
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Pick&Go - это один большоц Бета-Гемор. Я ради +2% не хочу им больше пользоваться.
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:59
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Скорее всего, что да. В ИБ операция попала в лимит «Розрахунки в мережі Інтернет (3D-Secure)».
Посмотрим в феврале действительно ли это так...
Додано: Пон 27 січ, 2020 18:34
Додано: Пон 27 січ, 2020 18:35
Додано: Пон 27 січ, 2020 19:48
1. СМС при регистрации может не прийти (приходило на КС, а на Ватафон - лишь после месяца пыток, после нового телефона - опять игнор, 3Моб/Лайка - игнор).
2. При регистрации после ввода ФИО может не показать выбор даты ДР или не выбираться. Приложение официально в Бетаверсии, в общем.
3. В Магазине начальные QR-коды висят так, что до них нужно дотягиваться телефоном, как если идиот покемона ловит - стыдно. При чем коды на корзинках не помогают ибо неудобно. Кодов на стенах (у стендов, у сканеров итд нет).
4. Ценники на поштучный товар (яйца) нужно братьс обычных распечатанных наклеек, наклеенных рядом с большими ценами. Только какие-то ИДИОТЫ их вечно снимают или надрывают, или поддевают углы, видимо, думая, что это кто-то пошкодничал и наклеил просто так.
5. Камера приложения не вегда считывает штрих-коды товаров (серый вместо черного или бутылка круглая), при чем видно его в картинке нормально.
6. Некоторые кассы могут лишь тупить и непринимать обработку чека после скана финального QR-кода, в то время, как телефон может нормально отсканить код с другой кассы (монитора) с метра и та касса моментально предложит провести операцию (у меня так было).
7. Сама система, что тебе нужно ходить и сканировать каждую свою покупку телефоном неудобная и лучше бы как в Сильпо - сканировать их на кассах самообслуживания, а телефоном лишь QR-код с телефона сканить ЛИБО с кассы финальный QR-код. В теперешнем варианте лишь мелкую покупку можно так купить и все равно гемор.
8. Их вай-фай иногда просто не дает интернет, хотя подключился. Да-да, интернет обязателен, в отличие от Сильпо, и спрашивает его многократно во всем процессе.
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:05
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А ще дуже гарно попасти на оновлення баз товарів, коли ти чекаєш поки всі товари завантажаться в смартфон. І нічого не можеш сплатити.
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