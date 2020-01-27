Кочевник написав:А ще дуже гарно попасти на оновлення баз товарів, коли ти чекаєш поки всі товари завантажаться в смартфон. І нічого не можеш сплатити.
у меня 7 покупок, все очень четко, можно проверить правильность товара и цены. Не понравилось, что при покупке алкоголя все равно надо звать администратора. Пару раз с трудом сканировался штрихкод, но с опытом все лучше и лучше На яйца и батоны штрихкод висит там где название товара и цена, там отдельный для пика, а вот кофе - да
Еще нравится, что товары моно сразу складывать в кулек, потом только сосканил код с кассы и потопал.
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Дядя Дима написав:((]Учитывая, что подключение cashback продлили до 31.01[))... Как по мне так вместо подключения до 31.01 гораздо лучше было бы если продлили до 31.12 ,но только выплаты кб. Больно уж как понравилось мне по 500 чистыми за 1 операцию получать. Это прямо какой то праздник для свиной души.
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