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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 750751752753

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:25

  Кочевник написав:А ще дуже гарно попасти на оновлення баз товарів, коли ти чекаєш поки всі товари завантажаться в смартфон. І нічого не можеш сплатити.
у меня 7 покупок, все очень четко, можно проверить правильность товара и цены. Не понравилось, что при покупке алкоголя все равно надо звать администратора. Пару раз с трудом сканировался штрихкод, но с опытом все лучше и лучше :) На яйца и батоны штрихкод висит там где название товара и цена, там отдельный для пика, а вот кофе - да :)

Еще нравится, что товары моно сразу складывать в кулек, потом только сосканил код с кассы и потопал.
https://is.gd/zPgGk1 +100/+50 за кредитку/дебетку Форварда
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:16

  Дядя Дима написав:((]Учитывая, что подключение cashback продлили до 31.01[))... Как по мне так вместо подключения до 31.01 гораздо лучше было бы если продлили до 31.12 ,но только выплаты кб. Больно уж как понравилось мне по 500 чистыми за 1 операцию получать. Это прямо какой то праздник для свиной души. :lol:

Ноутбуки в Розетке закупаете? :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 23:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

На welcome-to-ukrsibbank.com, що для респауна, що для і-шопінга Edge малює таке:

Зображення

ФФ мовчить.

У Кошмарського сайт теж у базі шкідливих https://rescan.pro/result.php?255d6134d ... 94afb7cfed
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Коллеги, кто то знает, как пополнять КиевСмартКард, чтобы получить КБ?
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:52

  la9 написав:Коллеги, кто то знает, как пополнять КиевСмартКард, чтобы получить КБ?
Вроде через кошель киевстара - была новость о 20% кишмиша
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:58

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  la9 написав:Коллеги, кто то знает, как пополнять КиевСмартКард, чтобы получить КБ?

https://kyivstar.ua/ru/mm/news-and-prom ... smart-card
Геморно, но у меня работает.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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