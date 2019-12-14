14.12.19 сплатив за "Вивезення побутових відходів".
Досі нема ні кешбека, ні ваучера якогось
Куди він приходить і чи варто ще чекати?
І ще цікаво, чи виграв хтось з "наших" річну оплату комуналки, згідно умов акції?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:28
Кешбек за комуналку
14.12.19 сплатив за "Вивезення побутових відходів".
Досі нема ні кешбека, ні ваучера якогось
Куди він приходить і чи варто ще чекати?
І ще цікаво, чи виграв хтось з "наших" річну оплату комуналки, згідно умов акції?
7FAAO75 - промо-код на получение 50 грн. за участие в акции «Бонус к депозитам»
https://goo.gl/1DJ74M , https://goo.gl/5dVoMp
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:34
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Також прокинули....
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:55
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:18
Вище писали, що дають якийсь ваучер, от і я про нього питаю
7FAAO75 - промо-код на получение 50 грн. за участие в акции «Бонус к депозитам»
https://goo.gl/1DJ74M , https://goo.gl/5dVoMp
|