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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 751752753754

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:28

Кешбек за комуналку

14.12.19 сплатив за "Вивезення побутових відходів".
Досі нема ні кешбека, ні ваучера якогось :twisted:
Куди він приходить і чи варто ще чекати? :mrgreen:
І ще цікаво, чи виграв хтось з "наших" річну оплату комуналки, згідно умов акції? :mrgreen:
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konokrad
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:34

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Boundless написав:Кому то зашли 100 грн кешбека за коммуналку после регистрации ваучера?

Також прокинули....
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  konokrad написав:Досі нема ні кешбека, ні ваучера якогось


А що за ваучер?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:18

  V2 написав:
  konokrad написав:Досі нема ні кешбека, ні ваучера якогось


А що за ваучер?

Вище писали, що дають якийсь ваучер, от і я про нього питаю :?:
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konokrad
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:56

Закидываешь гривну на КС, снмается дневная абонка, сразу после этого кидаешь 277 или 330 грн для 40/50 поездок и получаешь КБ, снимаешь 50 грн переводом на карту. Оставшиеся 3 грн снимаются на дневну абонку завтра.
Slx
 
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