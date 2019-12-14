14.12.19 сплатив за "Вивезення побутових відходів".
Досі нема ні кешбека, ні ваучера якогось
Куди він приходить і чи варто ще чекати?
І ще цікаво, чи виграв хтось з "наших" річну оплату комуналки, згідно умов акції?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:28
Кешбек за комуналку
14.12.19 сплатив за "Вивезення побутових відходів".
Досі нема ні кешбека, ні ваучера якогось
Куди він приходить і чи варто ще чекати?
І ще цікаво, чи виграв хтось з "наших" річну оплату комуналки, згідно умов акції?
7FAAO75 - промо-код на получение 50 грн. за участие в акции «Бонус к депозитам»
https://goo.gl/1DJ74M , https://goo.gl/5dVoMp
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:34
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Також прокинули....
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:55
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:18
Вище писали, що дають якийсь ваучер, от і я про нього питаю
7FAAO75 - промо-код на получение 50 грн. за участие в акции «Бонус к депозитам»
https://goo.gl/1DJ74M , https://goo.gl/5dVoMp
Додано: Вів 28 січ, 2020 17:56
Закидываешь гривну на КС, снмается дневная абонка, сразу после этого кидаешь 277 или 330 грн для 40/50 поездок и получаешь КБ, снимаешь 50 грн переводом на карту. Оставшиеся 3 грн снимаются на дневну абонку завтра.
Додано: Вів 28 січ, 2020 19:15
Раптом ще актуально, маю такий КС, звертайтеся у приватні повідомлення, можу допомогти.
Доречі, а як Лайф з КБ поповнювати? Є тут хтось, хто вже випробував? Там же можна наче ще якийсь КБ за це на Фішку спіймати, а то я в роздумах, варто його брати другою сімкою, чи ні...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:14
снимется дневная абонка, согласен. А при пополнении основной суммы - снимется уже месячная (4х недельная).
Далее... КБ выплачивают на бонусный счет, а перевод на карту работает с основного. Вывести с бонусного на основной нельзя. И, опять же, при пополнении бонусного КБ - снимется месячная абонка, если что...
Все со слов КЦ, т.к. сам активно КС не пользуюсь.
Вообще, как быстро выплачивают КБ?
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:20
Молодець А то мені після неКвестора з його посиланнями подібне на форумі писати якось в голову не прийшло.
До речі, ціна за проїзд буде ~однакова при 40 або 50 поіздках, то варіанти поповнення з урахуванням кешбека можуть бути такі:
- 30 шт. по 5,68/шт
- 40 шт. по 5,55
- 50 шт. по 5,5
- 80 шт. по 5,55 (2-ма сімками)
- 100 шт. по 5,5 (2-ма сімками)
Якщо у користувача kreuz більше поповнити не можна - я наступний за ним, хто може 1 раз в цьому місяці допогти на взаємовигідній основі.
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:21
la9 КБ от Киевстара приходит сразу и на основной счет.. я правда и не знал, что есть бонусный у КС. Пополняй лайф через сайт оператора и я думаю все будет.
https://is.gd/zPgGk1 +100/+50 за кредитку/дебетку Форварда
https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ гривен на счет за карту Альфа дебетка или Максимум Есть вопросы - в личку!
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:23
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
|