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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 752753754755>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:28

Кешбек за комуналку

14.12.19 сплатив за "Вивезення побутових відходів".
Досі нема ні кешбека, ні ваучера якогось :twisted:
Куди він приходить і чи варто ще чекати? :mrgreen:
І ще цікаво, чи виграв хтось з "наших" річну оплату комуналки, згідно умов акції? :mrgreen:
7FAAO75 - промо-код на получение 50 грн. за участие в акции «Бонус к депозитам»
https://goo.gl/1DJ74M , https://goo.gl/5dVoMp
konokrad
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:34

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Boundless написав:Кому то зашли 100 грн кешбека за коммуналку после регистрации ваучера?

Також прокинули....
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  konokrad написав:Досі нема ні кешбека, ні ваучера якогось


А що за ваучер?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:18

  V2 написав:
  konokrad написав:Досі нема ні кешбека, ні ваучера якогось


А що за ваучер?

Вище писали, що дають якийсь ваучер, от і я про нього питаю :?:
7FAAO75 - промо-код на получение 50 грн. за участие в акции «Бонус к депозитам»
https://goo.gl/1DJ74M , https://goo.gl/5dVoMp
konokrad
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:56

Закидываешь гривну на КС, снмается дневная абонка, сразу после этого кидаешь 277 или 330 грн для 40/50 поездок и получаешь КБ, снимаешь 50 грн переводом на карту. Оставшиеся 3 грн снимаются на дневну абонку завтра.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:15

  omb написав:
  la9 написав:Меня больше интересовал КБ по ньюкард.
гиоц, герц - они позволяют пополнить онлайн, можешь прямо через https://my.kyivcity.gov.ua/, можешь через портмоне - вариантов тьма

П.С. а еще лучше, найди человека с предоплаченным КС, который еще не воспользовался кешбеком КС, пополни ему счет на 325 грн и с его телефона пополни свою синюю карту, он получит 50 грн на счет нахаляву, а ты получишь кешбек по ньюкард :)

Раптом ще актуально, маю такий КС, звертайтеся у приватні повідомлення, можу допомогти.

Доречі, а як Лайф з КБ поповнювати? Є тут хтось, хто вже випробував? Там же можна наче ще якийсь КБ за це на Фішку спіймати, а то я в роздумах, варто його брати другою сімкою, чи ні...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:14

  Slx написав:Закидываешь гривну на КС, снмается дневная абонка, сразу после этого кидаешь 277 или 330 грн для 40/50 поездок и получаешь КБ, снимаешь 50 грн переводом на карту. Оставшиеся 3 грн снимаются на дневну абонку завтра.

снимется дневная абонка, согласен. А при пополнении основной суммы - снимется уже месячная (4х недельная).

Далее... КБ выплачивают на бонусный счет, а перевод на карту работает с основного. Вывести с бонусного на основной нельзя. И, опять же, при пополнении бонусного КБ - снимется месячная абонка, если что...
Все со слов КЦ, т.к. сам активно КС не пользуюсь.

Вообще, как быстро выплачивают КБ?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:20

  kreuz написав:Раптом ще актуально, маю такий КС, звертайтеся у приватні повідомлення, можу допомогти.

Молодець :wink: А то мені після неКвестора з його посиланнями подібне на форумі писати якось в голову не прийшло.

До речі, ціна за проїзд буде ~однакова при 40 або 50 поіздках, то варіанти поповнення з урахуванням кешбека можуть бути такі:
- 30 шт. по 5,68/шт
- 40 шт. по 5,55
- 50 шт. по 5,5
- 80 шт. по 5,55 (2-ма сімками)
- 100 шт. по 5,5 (2-ма сімками)
Якщо у користувача kreuz більше поповнити не можна - я наступний за ним, хто може 1 раз в цьому місяці допогти на взаємовигідній основі.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:21

la9 КБ от Киевстара приходит сразу и на основной счет.. я правда и не знал, что есть бонусный у КС. Пополняй лайф через сайт оператора и я думаю все будет.
https://is.gd/zPgGk1 +100/+50 за кредитку/дебетку Форварда
https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ гривен на счет за карту Альфа дебетка или Максимум Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  omb написав:Пополняй лайф через сайт оператора и я думаю все будет.

В смысле? через них тоже можно киевсмарткард пополнить?
Я тока из-за это и интересуюсь :wink:
la9
 
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