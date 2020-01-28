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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 752753754755

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:24

  la9 написав:Далее... КБ выплачивают на бонусный счет, а перевод на карту работает с основного. Вывести с бонусного на основной нельзя. И, опять же, при пополнении бонусного КБ - снимется месячная абонка, если что...
Все со слов КЦ, т.к. сам активно КС не пользуюсь.

Вообще, как быстро выплачивают КБ?

Я закидывал 1000 грн в день снятия дневной - месячный пакет не снимался. Проверьте свой тариф, там должно быть написаны детали, когда снимается месячный пакет.
Я вчера пополнил Е-Карту, через минуту пришли деньги, через две - вывел все, включая кешбек (вернее код пришел на выведение, но я передумал, через пару минут выведу). Деньги приходят на основной счет.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:27

  Slx написав:
  kreuz написав:Раптом ще актуально, маю такий КС, звертайтеся у приватні повідомлення, можу допомогти.

Молодець :wink: А то мені після неКвестора з його посиланнями подібне на форумі писати якось в голову не прийшло.

До речі, ціна за проїзд буде ~однакова при 40 або 50 поіздках, то варіанти поповнення з урахуванням кешбека можуть бути такі:
- 30 шт. по 5,68/шт
- 40 шт. по 5,55
- 50 шт. по 5,5
- 80 шт. по 5,55 (2-ма сімками)
- 100 шт. по 5,5 (2-ма сімками)
Якщо у користувача kreuz більше поповнити не можна - я наступний за ним, хто може 1 раз в цьому місяці допогти на взаємовигідній основі.

Мужики, хватит делить мои деньги! :D
Спасибо за предложение, но у меня есть кто юзает КС. Меня больше интересует схема на данном этапе...
Помогите со схемой лучше, вопросы, вон, позадавал выше...

Ну, а с меня - плюсы в карму! :D
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Slx написав:(вернее код пришел на выведение, но я передумал, через пару минут выведу)

Что это такое? То есть, чтобы увидеть деньги на счету, нужно этот код каким-то образом "отоварить"?
la9
 
Повідомлень: 1636
З нами з: 02.07.09
Подякував: 296 раз.
Подякували: 45 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:48

  la9 написав:Мужики, хватит делить мои деньги! :D
Спасибо за предложение. Помогите со схемой лучше, вопросы, вон, позадавал выше...

  la9 написав:
  Slx написав:(вернее код пришел на выведение, но я передумал, через пару минут выведу)

Что это такое? То есть, чтобы увидеть деньги на счету, нужно этот код каким-то образом "отоварить"?

Вы так говорите, будто от вас что-то скрывают)
Пример: на Счету 103 грн: 50 грн кешбека, 50 своих, 3 - для мин. остатка.
Подал запрос на вывод 97,09 грн (100грн/1,03 комиса) - запрос ПРИНЯЛО, код подтверждения выслало. Я передумал по своим причинам, но снять даст.
Slx
 
Повідомлень: 466
З нами з: 23.07.18
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:01

  Slx написав:
  la9 написав:Мужики, хватит делить мои деньги! :D
Спасибо за предложение. Помогите со схемой лучше, вопросы, вон, позадавал выше...

  la9 написав:
  Slx написав:(вернее код пришел на выведение, но я передумал, через пару минут выведу)

Что это такое? То есть, чтобы увидеть деньги на счету, нужно этот код каким-то образом "отоварить"?

Вы так говорите, будто от вас что-то скрывают)
Пример: на Счету 103 грн: 50 грн кешбека, 50 своих, 3 - для мин. остатка.
Подал запрос на вывод 97,09 грн (100грн/1,03 комиса) - запрос ПРИНЯЛО, код подтверждения выслало. Я передумал по своим причинам, но снять даст.

Вроде, понял, спасибо. плюсанул!
Это - код на подтверждение вывода. Я, по незнанию, подумал, что для КБ нужно какой-то код куда-то вставлять.
Наверное, самый глупый мой вопрос: как пополнить с КС? Я в приложении Киевсити ничего не вижу подходящего.
При выводе - я указываю сумму и с нее снимают комис? Или сколько запросил, столько и выведу, а комис - с остатка?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Недавно вроде рекламировали СЕП без комиса, вчера переводил - опять 10 грн. Это что была временная акция?
nuwanda
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:06

  nuwanda написав:Недавно вроде рекламировали СЕП без комиса, вчера переводил - опять 10 грн. Это что была временная акция?

была до конца года
la9
 
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