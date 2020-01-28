la9 написав:Далее... КБ выплачивают на бонусный счет, а перевод на карту работает с основного. Вывести с бонусного на основной нельзя. И, опять же, при пополнении бонусного КБ - снимется месячная абонка, если что... Все со слов КЦ, т.к. сам активно КС не пользуюсь.
Вообще, как быстро выплачивают КБ?
Я закидывал 1000 грн в день снятия дневной - месячный пакет не снимался. Проверьте свой тариф, там должно быть написаны детали, когда снимается месячный пакет. Я вчера пополнил Е-Карту, через минуту пришли деньги, через две - вывел все, включая кешбек (вернее код пришел на выведение, но я передумал, через пару минут выведу). Деньги приходят на основной счет.
kreuz написав:Раптом ще актуально, маю такий КС, звертайтеся у приватні повідомлення, можу допомогти.
Молодець А то мені після неКвестора з його посиланнями подібне на форумі писати якось в голову не прийшло.
До речі, ціна за проїзд буде ~однакова при 40 або 50 поіздках, то варіанти поповнення з урахуванням кешбека можуть бути такі: - 30 шт. по 5,68/шт - 40 шт. по 5,55 - 50 шт. по 5,5 - 80 шт. по 5,55 (2-ма сімками) - 100 шт. по 5,5 (2-ма сімками) Якщо у користувача kreuz більше поповнити не можна - я наступний за ним, хто може 1 раз в цьому місяці допогти на взаємовигідній основі.
Мужики, хватит делить мои деньги! Спасибо за предложение, но у меня есть кто юзает КС. Меня больше интересует схема на данном этапе... Помогите со схемой лучше, вопросы, вон, позадавал выше...
la9 написав:Мужики, хватит делить мои деньги! Спасибо за предложение. Помогите со схемой лучше, вопросы, вон, позадавал выше...
la9 написав:
Slx написав:(вернее код пришел на выведение, но я передумал, через пару минут выведу)
Что это такое? То есть, чтобы увидеть деньги на счету, нужно этот код каким-то образом "отоварить"?
Вы так говорите, будто от вас что-то скрывают) Пример: на Счету 103 грн: 50 грн кешбека, 50 своих, 3 - для мин. остатка. Подал запрос на вывод 97,09 грн (100грн/1,03 комиса) - запрос ПРИНЯЛО, код подтверждения выслало. Я передумал по своим причинам, но снять даст.
la9 написав:Мужики, хватит делить мои деньги! Спасибо за предложение. Помогите со схемой лучше, вопросы, вон, позадавал выше...
la9 написав:
Slx написав:(вернее код пришел на выведение, но я передумал, через пару минут выведу)
Что это такое? То есть, чтобы увидеть деньги на счету, нужно этот код каким-то образом "отоварить"?
Вы так говорите, будто от вас что-то скрывают) Пример: на Счету 103 грн: 50 грн кешбека, 50 своих, 3 - для мин. остатка. Подал запрос на вывод 97,09 грн (100грн/1,03 комиса) - запрос ПРИНЯЛО, код подтверждения выслало. Я передумал по своим причинам, но снять даст.
Вроде, понял, спасибо. плюсанул! Это - код на подтверждение вывода. Я, по незнанию, подумал, что для КБ нужно какой-то код куда-то вставлять. Наверное, самый глупый мой вопрос: как пополнить с КС? Я в приложении Киевсити ничего не вижу подходящего. При выводе - я указываю сумму и с нее снимают комис? Или сколько запросил, столько и выведу, а комис - с остатка?
la9 написав:Наверное, самый глупый мой вопрос: как пополнить с КС? Я в приложении Киевсити ничего не вижу подходящего. При выводе - я указываю сумму и с нее снимают комис? Или сколько запросил, столько и выведу, а комис - с остатка?