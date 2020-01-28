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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:24
la9 написав:
Вообще, как быстро выплачивают КБ?
Я закидывал 1000 грн в день снятия дневной - месячный пакет не снимался. Проверьте свой тариф, там должно быть написаны детали, когда снимается месячный пакет.
Я вчера пополнил Е-Карту, через минуту пришли деньги, через две - вывел все. Деньги приходят на основной счет.
Востаннє редагувалось Slx
в Сер 29 січ, 2020 02:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 20:30
Slx написав:
(вернее код пришел на выведение, но я передумал, через пару минут выведу)
Что это такое? То есть, чтобы увидеть деньги на счету, нужно этот код каким-то образом "отоварить"?
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la9
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Додано: Вів 28 січ, 2020 20:48
la9 написав:
Мужики, хватит делить мои деньги!
Спасибо за предложение. Помогите со схемой лучше, вопросы, вон, позадавал выше...
la9 написав: Slx написав:
(вернее код пришел на выведение, но я передумал, через пару минут выведу)
Что это такое? То есть, чтобы увидеть деньги на счету, нужно этот код каким-то образом "отоварить"?
Вы так говорите, будто от вас что-то скрывают)
Пример: на Счету 103 грн: 50 грн кешбека, 50 своих, 3 - для мин. остатка.
Подал запрос на вывод 97,09 грн (100грн/1,03 комиса) - запрос ПРИНЯЛО, код подтверждения выслало. Я передумал по своим причинам, но снять даст.
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Slx
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Додано: Вів 28 січ, 2020 21:01
Slx написав: la9 написав:
Мужики, хватит делить мои деньги!
Спасибо за предложение. Помогите со схемой лучше, вопросы, вон, позадавал выше...
la9 написав: Slx написав:
(вернее код пришел на выведение, но я передумал, через пару минут выведу)
Что это такое? То есть, чтобы увидеть деньги на счету, нужно этот код каким-то образом "отоварить"?
Вы так говорите, будто от вас что-то скрывают)
Пример: на Счету 103 грн: 50 грн кешбека, 50 своих, 3 - для мин. остатка.
Подал запрос на вывод 97,09 грн (100грн/1,03 комиса) - запрос ПРИНЯЛО, код подтверждения выслало. Я передумал по своим причинам, но снять даст.
Вроде, понял, спасибо. плюсанул!
Это - код на подтверждение вывода. Я, по незнанию, подумал, что для КБ нужно какой-то код куда-то вставлять.
Наверное, самый глупый мой вопрос: как пополнить с КС? Я в приложении Киевсити ничего не вижу подходящего.
При выводе - я указываю сумму и с нее снимают комис? Или сколько запросил, столько и выведу, а комис - с остатка?
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la9
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Додано: Вів 28 січ, 2020 21:05
Недавно вроде рекламировали СЕП без комиса, вчера переводил - опять 10 грн. Это что была временная акция?
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nuwanda
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Додано: Вів 28 січ, 2020 21:06
nuwanda написав:
Недавно вроде рекламировали СЕП без комиса, вчера переводил - опять 10 грн. Это что была временная акция?
была до конца года
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la9
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Додано: Вів 28 січ, 2020 22:07
Slx написав:
Якщо у користувача kreuz більше поповнити не можна - я наступний за ним, хто може 1 раз в цьому місяці допогти на взаємовигідній основі.
Есть возможность.
Напишите детали в личку
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 29 січ, 2020 09:45
Интересная тема с этой киев-смарт-картой, хоть и короткая.
Чтоб не захламлять сибовскую ветку - создал отдельную тему:Взаимовыгодное пополнение Kyiv Smart Card
Давайте продолжим там
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Додано: Сер 29 січ, 2020 10:23
по Очевыгоде долго 100 грн кешбэка ждать?
должны на карту упасть?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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