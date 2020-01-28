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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 753754755756

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:59

  la9 написав:
  Slx написав:Закидываешь гривну на КС, снмается дневная абонка, сразу после этого кидаешь 277 или 330 грн для 40/50 поездок и получаешь КБ, снимаешь 50 грн переводом на карту. Оставшиеся 3 грн снимаются на дневну абонку завтра.

снимется дневная абонка, согласен. А при пополнении основной суммы - снимется уже месячная (4х недельная).

Далее... КБ выплачивают на бонусный счет, а перевод на карту работает с основного. Вывести с бонусного на основной нельзя. И, опять же, при пополнении бонусного КБ - снимется месячная абонка, если что...
Все со слов КЦ, т.к. сам активно КС не пользуюсь.

Вообще, как быстро выплачивают КБ?


Якщо Ви про КБ від київстара, то майже миттєво на основний рахунок прийшли кошти. Далі, менше ніж за 1 хв. вивів КБ 50 грн. на картку
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Rimlyanin1 написав:вивів КБ 50 грн. на картку

Який коміс зараз при виводі?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:09

  Квесторе_поверніться написав:
  Rimlyanin1 написав:вивів КБ 50 грн. на картку

Який коміс зараз при виводі?


1,50 грн за 50 грн.
також на рахунку київстара повинно лишитися не менше 3 грн.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Там ще менше 50 неможна відправити, тож мінімум на балансі перед операцією - 54.50
Slx
 
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