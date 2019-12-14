Slx написав:Закидываешь гривну на КС, снмается дневная абонка, сразу после этого кидаешь 277 или 330 грн для 40/50 поездок и получаешь КБ, снимаешь 50 грн переводом на карту. Оставшиеся 3 грн снимаются на дневну абонку завтра.
снимется дневная абонка, согласен. А при пополнении основной суммы - снимется уже месячная (4х недельная).
Далее... КБ выплачивают на бонусный счет, а перевод на карту работает с основного. Вывести с бонусного на основной нельзя. И, опять же, при пополнении бонусного КБ - снимется месячная абонка, если что... Все со слов КЦ, т.к. сам активно КС не пользуюсь.
Вообще, как быстро выплачивают КБ?
Якщо Ви про КБ від київстара, то майже миттєво на основний рахунок прийшли кошти. Далі, менше ніж за 1 хв. вивів КБ 50 грн. на картку
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konokrad написав:14.12.19 сплатив за "Вивезення побутових відходів". Досі нема ні кешбека, ні ваучера якогось Куди він приходить і чи варто ще чекати? І ще цікаво, чи виграв хтось з "наших" річну оплату комуналки, згідно умов акції?
Доповідаю. Кому з якихось причин не прийшов пуш з ваучером, можете забути про кешбек за оплату комуналки. Щоб не постити простирадла, нижче лінк на стенограму спілкування у чаті Так шо соточка тю-тю https://funkyimg.com/i/31NeV.jpg
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konokrad написав:14.12.19 сплатив за "Вивезення побутових відходів". Досі нема ні кешбека, ні ваучера якогось Куди він приходить і чи варто ще чекати? І ще цікаво, чи виграв хтось з "наших" річну оплату комуналки, згідно умов акції?
Доповідаю. Кому з якихось причин не прийшов пуш з ваучером, можете забути про кешбек за оплату комуналки. Щоб не постити простирадла, нижче лінк на стенограму спілкування у чаті Так шо соточка тю-тю https://funkyimg.com/i/31NeV.jpg
а в условиях первоначально было - шо это будут ваучеры, а не деньги на счёт?