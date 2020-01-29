История пушей:
- заходите в приложение
- жмете "Меню" в нижнем правом углу
- жмете "Повідомлення" в открывшемся списке
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Додано: Сер 29 січ, 2020 20:04
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
История пушей:
- заходите в приложение
- жмете "Меню" в нижнем правом углу
- жмете "Повідомлення" в открывшемся списке
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
Додано: Сер 29 січ, 2020 20:04
Сегодня получил очередную.
1. Прислали в смс код-пароль для входа. Успешно вошел.
2. Да. Я отключил. Конец месяца. Еще не решил куда привязывать буду. Спрошу потом на 729 лукап.
3. Да. Желательно.
Додано: Сер 29 січ, 2020 20:09
В приложении пришел только один код на 100грн. За комуналку или телефон. Горячка тоже не знает. Веду переписку о получении второго.
Додано: Сер 29 січ, 2020 21:45
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
lel, прочтитете пару страниц ранее. Коллеге сказали, что этот код и туда, и туда надо применить.
Додано: Сер 29 січ, 2020 21:54
Там было пусто с момента установки приложения
Сегодня пришло первое сообщение о доступности платежки за газ,
который я уже дней 10 назад оплатил другим сервисом
Так что склонен к тому, что пуша о ваучере изначально не было,
а поддержка, чтоб отцепился, наваяла красивую версию.
И главное, не поспоришь
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Додано: Сер 29 січ, 2020 22:22
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Кстати а что с оплатами в загран магазах кешбек идет? амазон/али/ибей? а то все разговоры про комуналку
Додано: Сер 29 січ, 2020 22:39
Вас интересует реальный опыт? У меня его нет, но судя по тому что кэшбек по украинским интернет магазинам (не говоря уже про коммуналь) платится - то думаю по заграничным он тоже будет. Но зачем? Зачем попадать на курсовые разницы платя на амазон-али-ибее гривневой картой, если можно заплатить долларовой картой той же Аллы, Симы, Таси и получить кэшбек пусть чуть меньше но без потерь - особенно сейчас на растущем курсе. А нью-кард использовать "по назначению" в стране ее эмитирования.
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