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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 754755756757

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  konokrad написав:доставляться они будут пушами, истории которых нет и не докажешь были ли они вообще

История пушей:
- заходите в приложение
- жмете "Меню" в нижнем правом углу
- жмете "Повідомлення" в открывшемся списке
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:04

  Anadonta написав:Получил сегодня New Card - есть пару вопросов:
1. Для доступа в банк-онлайн должны прислать какой-то код? Его можно инициировать или просто ждать?
2. StarSMS можно будет отключить в приложении?
3. Совершать оплаты лучше после получения сообщения об активации cashback?
Заранее благодарен!

Сегодня получил очередную.
1. Прислали в смс код-пароль для входа. Успешно вошел.
2. Да. Я отключил. Конец месяца. Еще не решил куда привязывать буду. Спрошу потом на 729 лукап.
3. Да. Желательно.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:09

  ramaz написав:
  konokrad написав:доставляться они будут пушами, истории которых нет и не докажешь были ли они вообще

История пушей:
- заходите в приложение
- жмете "Меню" в нижнем правом углу
- жмете "Повідомлення" в открывшемся списке

В приложении пришел только один код на 100грн. За комуналку или телефон. Горячка тоже не знает. Веду переписку о получении второго.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

lel, прочтитете пару страниц ранее. Коллеге сказали, что этот код и туда, и туда надо применить.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:54

  ramaz написав:
  konokrad написав:доставляться они будут пушами, истории которых нет и не докажешь были ли они вообще

История пушей:
- заходите в приложение
- жмете "Меню" в нижнем правом углу
- жмете "Повідомлення" в открывшемся списке

Там было пусто с момента установки приложения 8)
Сегодня пришло первое сообщение о доступности платежки за газ,
который я уже дней 10 назад оплатил другим сервисом :P
Так что склонен к тому, что пуша о ваучере изначально не было,
а поддержка, чтоб отцепился, наваяла красивую версию.
И главное, не поспоришь :mrgreen:
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konokrad
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кстати а что с оплатами в загран магазах кешбек идет? амазон/али/ибей? а то все разговоры про комуналку
Nefrite
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:39

  Nefrite написав:Кстати а что с оплатами в загран магазах кешбек идет? амазон/али/ибей? а то все разговоры про комуналку

Вас интересует реальный опыт? У меня его нет, но судя по тому что кэшбек по украинским интернет магазинам (не говоря уже про коммуналь) платится - то думаю по заграничным он тоже будет. Но зачем? Зачем попадать на курсовые разницы платя на амазон-али-ибее гривневой картой, если можно заплатить долларовой картой той же Аллы, Симы, Таси и получить кэшбек пусть чуть меньше но без потерь - особенно сейчас на растущем курсе. А нью-кард использовать "по назначению" в стране ее эмитирования.
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- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq ; - 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5 ; - 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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