Додано: Сер 29 січ, 2020 22:39

Nefrite написав: Кстати а что с оплатами в загран магазах кешбек идет? амазон/али/ибей? а то все разговоры про комуналку Кстати а что с оплатами в загран магазах кешбек идет? амазон/али/ибей? а то все разговоры про комуналку

Вас интересует реальный опыт? У меня его нет, но судя по тому что кэшбек по украинским интернет магазинам (не говоря уже про коммуналь) платится - то думаю по заграничным он тоже будет. Но зачем? Зачем попадать на курсовые разницы платя на амазон-али-ибее гривневой картой, если можно заплатить долларовой картой той же Аллы, Симы, Таси и получить кэшбек пусть чуть меньше но без потерь - особенно сейчас на растущем курсе. А нью-кард использовать "по назначению" в стране ее эмитирования.