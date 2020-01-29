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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 756757758759>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 06:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Slx написав:5% чистыми наверняка покроют любую курсовую разницу и может даже процент-другой себе останется...
9 января оплатил платёжной картой New card покупку в размере 1'428 грн. Позже обнаружил, что оплата прошла через чешский терминал. Со счёта списалось 1'452,28 грн.

Изначально я рассчитывал получить 71,40 грн кешбека (от 1'428 грн).

А вот теперь вопрос. Кешбек начисляется на сумму оплаты или сумму проводки?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 08:16

  Slx написав: Тася имеет 1% комис


о какой карте речь?
Setta
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 08:28

  Setta написав:
  Slx написав: Тася имеет 1% комис


о какой карте речь?

О любой. Если платить любой тасиной гривневой картой в "твердых (USD, EUR, GBP, CHF) и не очень твердых (PLN, RUR) валютах" то будет 1 % за конвертацию. Если платить экзотику будет 3%
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 08:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Slx написав:я не вижу смысла жлобиться и не пользоваться Укрсибовской не по максимальному назначению
Если Вы не видите смысла, то это вовсе не значит что его нет (про суслика в поле надеюсь помните? ;)). Дело в том, что тут как бы у каждого свое понимание "максимального назначения карты" ;). Кому-то просто долго и нудно платить за он-лайн покупки (теряя на курсе, конверте, мож на чем еще) :(, а кому-то разово "зафигачить" 10к "чисто под кишмиш" и на полку до следующего месяца (повторить 6 раз) ;).
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:02

  MASolomko написав:lel, прочтитете пару страниц ранее. Коллеге сказали, что этот код и туда, и туда надо применить.

Термін дії ваучера закінчився. Пролетел. Жду хотя бы одну 100ку.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  lel написав:Термін дії ваучера закінчився. Пролетел. Жду хотя бы одну 100ку.

До конца месяца должно работать точно, а там и глядишь продлят.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:59

Коллеги, как еще, кроме офсайта, можно пополнить Киевстар, чтобы получить КБ?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:13

  la9 написав:Коллеги, как еще, кроме офсайта, можно пополнить Киевстар, чтобы получить КБ?

шо в лимит портмоне уперлись?)
Вам поможет Тася)
Востаннє редагувалось uaprofi в Чет 30 січ, 2020 21:56, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:35

uaprofi
Не підіймають! :evil:
А ТАСі поповнення УкрСиб сприймає як онлайн платіж?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:45

  V2 написав:uaprofi
Не підіймають! :evil:
А ТАСі поповнення УкрСиб сприймає як онлайн платіж?


у меня светится как покупка через инет
идёт с тем же мсс что и на родном сайте Киевстар
в тас2ю карту нужно привязывать (т.е. кто отключил смс - нужно звонить на гарячку)
затем пополняхи идут уже без смс
З.Ы.
единственое я за такое ещё кишмиш не получал
кто не хочет рисковать то завтра как бы ещё день который учитывают в январь - и можно пополнять через родной сайт опсоса
тася часто даёт пополнить не больше чем 500 за раз и часто зачисление на телефон до получаса
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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