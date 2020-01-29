|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2020 06:41
Slx написав:
5% чистыми наверняка покроют любую курсовую разницу и может даже процент-другой себе останется...
9 января оплатил платёжной картой New card покупку в размере 1'428 грн. Позже обнаружил, что оплата прошла через чешский терминал. Со счёта списалось 1'452,28 грн.
Изначально я рассчитывал получить 71,40 грн кешбека (от 1'428 грн).
А вот теперь вопрос. Кешбек начисляется на сумму оплаты или сумму проводки?
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1658
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 січ, 2020 08:16
Slx написав:
Тася имеет 1% комис
о какой карте речь?
-
Setta
-
-
- Повідомлень: 744
- З нами з: 13.02.07
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 січ, 2020 08:28
Setta написав: Slx написав:
Тася имеет 1% комис
о какой карте речь?
О любой. Если платить любой тасиной гривневой картой в "твердых (USD, EUR, GBP, CHF) и не очень твердых (PLN, RUR) валютах" то будет 1 % за конвертацию. Если платить экзотику будет 3%
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
- 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3921
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 827 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 січ, 2020 08:31
Slx написав:
я не вижу смысла жлобиться и не пользоваться Укрсибовской не по максимальному назначению
Если Вы не видите смысла, то это вовсе не значит что его нет (про суслика в поле надеюсь помните?
). Дело в том, что тут как бы у каждого свое понимание "максимального назначения карты"
. Кому-то просто долго и нудно платить за он-лайн покупки (теряя на курсе, конверте, мож на чем еще)
, а кому-то разово "зафигачить" 10к "чисто под кишмиш" и на полку до следующего месяца (повторить 6 раз)
.
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
- 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3921
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 827 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:02
MASolomko написав:
lel, прочтитете пару страниц ранее. Коллеге сказали, что этот код и туда, и туда надо применить.
Термін дії ваучера закінчився. Пролетел. Жду хотя бы одну 100ку.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2419
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 960 раз.
- Подякували: 269 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:22
lel написав:
Термін дії ваучера закінчився. Пролетел. Жду хотя бы одну 100ку.
До конца месяца должно работать точно, а там и глядишь продлят.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 422
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 січ, 2020 19:59
Коллеги, как еще, кроме офсайта, можно пополнить Киевстар, чтобы получить КБ?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1647
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 298 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 січ, 2020 20:13
la9 написав:
Коллеги, как еще, кроме офсайта, можно пополнить Киевстар, чтобы получить КБ?
шо в лимит портмоне уперлись?)
Вам поможет Тася)
Востаннє редагувалось uaprofi
в Чет 30 січ, 2020 21:56, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3608
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 521 раз.
- Подякували: 357 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 30 січ, 2020 20:35
uaprofi
Не підіймають!
А ТАСі поповнення УкрСиб сприймає як онлайн платіж?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6463
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 1021 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 30 січ, 2020 20:45
V2 написав:uaprofi
Не підіймають!
А ТАСі поповнення УкрСиб сприймає як онлайн платіж?
у меня светится как покупка через инет
идёт с тем же мсс что и на родном сайте Киевстар
в тас2ю карту нужно привязывать (т.е. кто отключил смс - нужно звонить на гарячку)
затем пополняхи идут уже без смс
З.Ы.
единственое я за такое ещё кишмиш не получал
кто не хочет рисковать то завтра как бы ещё день который учитывают в январь - и можно пополнять через родной сайт опсоса
тася часто даёт пополнить не больше чем 500 за раз и часто зачисление на телефон до получаса
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3608
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 521 раз.
- Подякували: 357 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|